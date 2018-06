Die Polizei hat am Donnerstagabend in Frankfurt den von Hunderten Blockupy-Aktivisten besetzten Rathausplatz weitgehend geräumt. Die Beamten sperrten alle Zugänge zu dem zentralen Platz und entfernte die von den Kapitalismuskritikern errichteten Zelte . Demonstranten, die den Platz nicht selbst verließen, wurden von Polizisten weggetragen.

Die Polizei nahm nach eigenen Angaben im Laufe des Donnerstags 150 Demonstranten in Gewahrsam. Das Blockupy-Bündnis hatte in der Finanzmetropole zu mehrtägigen Protesten und Blockaden gegen die Banken und die europäische Sparpolitik aufgerufen. Zwar untersagten Gerichte die Veranstaltungen bis auf eine Großdemonstration am Samstag, doch die Aktivisten wollten sich nicht daran halten.

Die Stadt hatte das mittlerweile von Gerichten bestätigte Verbot mit der Sorge vor gewaltsamen Ausschreitungen begründet, nachdem es bei Protesten gegen die europäische Krisenpolitik am 31. März in Frankfurt zu schweren Krawallen gekommen war.

Behörden erwarten bis zu 40.000 Demonstranten

Die Veranstalter erklärten dagegen, die von der Stadt, der Polizei und dem hessischen Innenministerium entworfenen "Horrorbilder und Drohszenarien" entbehrten jeder Grundlage. Das Demonstrationsverbot sei allein politisch motiviert.

Von Mittwoch bis Samstag planen die Behörden den Einsatz von bis zu 5.000 Polizisten aus mehreren Bundesländern. Zur Zahl der Einsatzkräfte an einzelnen Tagen wollte die Polizei sich nicht äußern. Bis zu 40.000 Kapitalismusgegner werden erwartet – die Polizei befürchtet, dass sich darunter bis zu 2.000 gewaltbereite Personen mischen.

Am Mittwoch hatte die Polizei ein Protest-Camp vor der EZB geräumt . Straßen um das 36-stöckige EZB-Hochhaus wurden weiträumig gesperrt, der Zugang zu den Zwillingstürmen der Deutschen Bank mit Bauzäunen verbarrikadiert, Bankfilialen ließen Rollgitter herunter.

Das Geschehen an der Frankfurter Börse, die trotz des Feiertags Christi Himmelfahrt geöffnet hatte, wurde nicht beeinträchtigt. "Es ist ja alles blockiert, zwar nicht von Blockupy, sondern von der Polizei. Aber eigentlich haben sie so längst erreicht, was sie wollten", sagte ein Wertpapierhändler.