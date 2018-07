Bei einem Demonstrationsflug in Indonesien ist ein modernes russisches Mittelstreckenflugzeug verschollen. An Bord des Flugzeugs vom Typ Suchoi Superjet 100 seien bis zu 48 Menschen gewesen, sagte der Chef der indonesischen Luftfahrtbehörde, Herry Bakti Singoyudha. "Wir suchen noch danach", sagte er. "Wir wissen nicht, was passiert ist."



Die Maschine sei in der Gegend des Vulkans Salak nahe der Hauptstadt Jakarta vom Radarschirm verschwunden. Das bestätigte ein Sprecher des Luftfahrtkonsortiums OAK in Moskau nach Angaben der Agentur Interfax. Die Funkverbindung mit der Maschine sei bei dem Test abgebrochen, hieß es. Kurz zuvor habe die Besatzung darum gebeten, die Flughöhe verringern zu dürfen.

Das Flugzeug sei über Westjava im Sinkflug bis auf 2.000 Meter heruntergekommen, erklärte das indonesische Militär. Es sei regelrecht vom Himmel gefallen.

Erster Flug erfolgreich

Nach Angaben des Verkehrsministeriums sollte der Superjet einige Runden in der Hauptstadtregion drehen und dann wieder auf dem Flughafen von Jakarta landen, als plötzlich jeder Kontakt zum Cockpit abbrach. Einen ersten Flug habe die Maschine zuvor erfolgreich absolviert, hieß es.



Ein namentlich nicht genannter russischer Luftfahrtexperte sagte, es gebe wenig Hoffnung auf einen glücklichen Ausgang. Er sprach von 44 Insassen. An Bord seien 8 Russen und 36 Vertreter indonesischer Fluggesellschaften gewesen. Einem Fernsehbericht zufolge soll die Suche am Donnerstagmorgen aufgenommen werden.

Suchoi will Weltmarkt erobern

Der auch mit westlicher Technik ausgestattete Superjet 100 ist das erste Passagierflugzeug, das in Russland seit dem Zerfall der Sowjetunion entwickelt wurde. Moskau hat mit der Maschine ehrgeizige Pläne. So soll der in Kooperation mit Boeing sowie europäischen Unternehmen entwickelte Superjet auf dem Weltmarkt den Branchenriesen Bombardier aus Kanada und Embraer aus Brasilien Konkurrenz machen.



Suchoi hat derzeit 170 Bestellungen für das Flugzeug und will vor allem ausländische Märkte bedienen. Geplant ist eine Produktion von bis zu 1.000 Maschinen. Allerdings hatten Triebwerksprobleme die Auslieferung des Fliegers bislang verzögert.