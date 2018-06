Es ist ein ungewohntes Bild in Großbritannien : Wohin man schaut, säumen fröhlich gestimmte Menschen die Straßen, Kinder schwenken die britische Flagge, bejubeln die Träger der olympischen Fackel. Gleich, ob es sich um Didier Drogba , den Champions-League-Gewinner vom FC Chelsea , Zara Philipps, Enkelin der Queen, einen paraolympischen Athleten im Rollstuhl oder einen superfitten Großvater handelt. Viele Wochen wird es so weitergehen, wird das olympische Feuer kreuz und quer durch Großbritannien getragen, bis zur Eröffnung der Olympischen Spiele in London am 27. Juli.

Die gute Stimmung verdrängt alles: die täglich dräuenderen Schlagzeilen über die Euro-Krise, die Hiobsbotschaft, das Großbritannien noch tiefer als erwartet in den gefürchteten Double Dip , die abermalige Rezession, abgerutscht ist, auch die latente Bedrohung für die nationale Einheit. Denn just am vergangenen Wochenende starteten die schottischen Nationalisten ihre Kampagne für ein unabhängiges Schottland . Doch der Partystimmung ist all das nicht abträglich.

Die Organisatoren der Olympischen Spiele 2012 dürften sich wundern. Ihre PR-Maschinerie hatte unablässig schmalzig-aufgeblasene Rhetorik ausgespuckt; die olympische Flamme, so hieß es, stehe für alles, "was erhebend und inspirierend" sei an der Menschheit, der Fackellauf werde "ein Licht in dunklen Zeiten" sein und "Enthusiasmus entfachen". Doch die Kampagne wollte nicht verfangen , sie stieß weithin auf Zynismus.

Spontane Volksfeste

Binnen einer Woche des olympischen Fackellaufes ist geschehen, womit die Organisatoren wohl selbst nicht mehr gerechnet haben. Kaum hatten Fußballikone David Beckham und Prinzessin Anne, Tochter von Elisabeth II ., die olympische Flamme in Lands End in Cornwall, dem westlichsten Zipfel Englands , an Land gebracht, begann in Dörfern und Städten entlang der Route eine Art permanentes Volksfest. Ganz spontan, lokal organisiert, in freundschaftlichem Wettstreit mit benachbarten Dörfern und Städten, gibt es seither Straßen- und Kostümpartys, sportliche Wettbewerbe, musikalische Darbietungen, und natürlich Tee und selbstgebackenen Kuchen.

Lokale Verwaltungen haben die Zahl der Schaulustigen gewaltig unterschätzt. In Cheltenham, einem Städtchen in den malerischen Cotswolds, hatte man mit 10.000 Menschen gerechnet. Es kamen mehr als 40.000. Ähnlich war es in Wales . Wenn es so weitergeht, dürften am Ende an die 20 Millionen Menschen Zeuge des Fackellaufes gewesen sein – ein Drittel der Bevölkerung Großbritanniens. Der amerikanische Rapper Will.i.am, der die Fackel auch tragen durfte, brachte es auf die Kurzformel: "Großartige Leute, riesige Energie, großartige Stimmung."

Wie konnte das passieren? Die Antwort fällt stets ähnlich aus: Die Chance, Augenzeuge eines "historischen Ereignisses" zu werden, des Staffellaufes mit der olympischen Fackel, der nach der rund 14.000 km langen Reise durchs Vereinigte Königsreich Ende Juli in London eintreffen wird. Kritiker wenden ein, dass der Staffellauf der Flamme alles andere als "historisch", sondern eine Erfindung der Nazis sei, zelebriert zum ersten Mal bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin . Dem Enthusiasmus tut das keinen Abbruch.