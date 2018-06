Brandenburgs Innenminister hat einen rechtsextremistischen Verein verboten. Wie das Ministerium in Potsdam mitteilte, betrifft das Verbot die sogenannte Widerstandsbewegung in Südbrandenburg. Der Verein richte sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung und den Gedanken der Völkerverständigung.

Etwa 260 Beamten sind seit den Morgenstunden in einer Großrazzia im Einsatz. Ein Schwerpunkt des Einsatzes lag in Spremberg im Landkreis Spree-Neiße, dort wurde eine Wohnung durchsucht. Nähere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Brandenburgs Innenminister Dietmar Woidke ( SPD ) will am Nachmittag über das Ergebnis der Durchsuchungen informieren.

Laut Ministerium ist es das achte derartige Verbotsverfahren in Brandenburg seit 1995. Mit der aktuellen Aktion sind es sieben vollstreckte Verbote – ein Verbot konnte nicht mehr umgesetzt werden, weil sich die betroffene Vereinigung bereits aufgelöst hatte.