"Wir gaben ihm ein Puzzle mit 1.000 Teilen", sagte die Psychiaterin Arnhild Flikke, als sie in dieser Woche im Prozess gegen den Attentäter Anders Behring Breivik in Oslo sprach. Sie wollten sehen, wie er damit zurecht kam, erklärte sie. Wie sich herausstellte, war Breivik ein Ass im Lösen von Puzzles. Er stellte sich der Aufgabe mit großer Begeisterung, im Nu war das Puzzle gelöst. "Die Aufgabe war eine Art kognitiver Test, er war sehr gut darin", sagte Flikke.

Wie ein Puzzle mit 1.000 Teilen ist auch Breivik selbst. Vor Gericht wurden die Teile zusammengesetzt, Stück für Stück, und langsam wurde daraus ein Bild. Bis ins kleinste Detail wissen wir nun, was er getan hat. Seine Lebensgeschichte kennen wir von Geburt an. Wir wissen mehr als genug. Dennoch bleibt eine große Lücke. Wir wissen nicht, warum er es getan hat.

Das zu verstehen, genau darum ging es in der letzten Phase des Prozesses. Und dieser Versuch ist zu einem erbitterten Kampf geworden. Konkurrierende Deutungen stehen sich unversöhnlich gegenüber. Eine Auflösung ist nicht in Sicht.

Breivik selbst sagt, er sei ein politischer Extremist, nicht mehr und nicht weniger. Mit der Waffe in der Hand habe er gegen eine "unerträgliche Ungerechtigkeit" gekämpft. Vor Gericht haben Experten für Rechtsextremismus und auch rechte Extremisten selbst diese Sichtweise unterstützt. Breiviks Gedanken, sagen sie, seien in keiner Weise einzigartig. Im Gegenteil: In der Gesellschaft brodele und gäre der Hass. Auch die Idee, dass Europa im Krieg ist mit der muslimischen Welt, teilt Breivik mit vielen.

Keine Kontakte, nur noch die Computerspiele

Und doch ist der Attentäter nicht wie sie, die er Sofageneräle und Tastaturkrieger genannt hat. Diese Menschen gingen nicht an einem verregneten Tag im vergangenen Jahr auf der Insel Utøya an Land, um eiskalt und wie eine Maschine wehrlose Teenager zu töten, als sei es dasselbe wie Kirschen zu pflücken.

Die extreme Gewalt bleibt unerklärt. Der Größenwahn, das komplette Fehlen von Mitgefühl für die Opfer, der Zusammenbruch seines geordneten Lebens im Jahr 2006 – politische Ideen können nichts davon erklären.

Breiviks Freunde erzählten vor Gericht von einer völligen Veränderung seines Verhaltens vor sechs Jahren. Vorher sei er ein guter Freund gewesen, gesellig und engagiert bei seiner Arbeit. Dann sei alles auseinander gefallen. Immer tiefer habe er sich in Computerspiele vertieft. Am Ende sei er wieder zurück zu seiner Mutter gezogen, habe jeden anderen Kontakt abgebrochen. Da saß er dann und spielte – allein. Die wenigen Male, wenn seine Freunde es schafften, ihn aus dem Schlafzimmer herauszulocken, habe er einen geknickten Eindruck gemacht, ohne Schwung und Freude. "Ich dachte, dass er in einer tiefen Depression war, dass er in einem Sumpf steckte", sagte einer seiner Freunde.

Was geschah mit Breivik im Jahr 2006? Er selbst sagt, es sei das "Geschenk für sein Martyrium" gewesen, ein Sabbatjahr mit intensivem Spielen als Belohnung für das Opfer, das er später bringen würde. Aber diese Erklärung ist nicht glaubwürdig, sagen Torgeir Husby und Synne Sørheim, die beiden Psychiater, die das Gericht im vergangenen Jahr beauftragte, um Breiviks Geisteszustand zu beurteilen.