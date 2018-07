Das Landgericht Kiel hat gegen den Ex-Chef der inzwischen aufgelösten Rockerbande "Legion 81" ein mildes Urteil gesprochen. Der 40-Jährige, der mit den Hells Angels gebrochen und über deren kriminelle Organisation detailliert berichtet hat, wurde zu einer Haftstrafe von vier Jahren und vier Monaten verurteilt – hauptsächlich wegen Menschenhandels zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung, Zuhälterei, schwerer Körperverletzung sowie versuchter Erpressung. Ihm hätten bis zu zehn Jahre Haft gedroht.

Das Gericht ging mit dem Strafmaß etwas über den Antrag der Staatsanwaltschaft hinaus. Sie hatte wenige Stunden vor dem Urteil vier Jahre Haft beantragt, die beiden Verteidiger plädierten für drei Jahre. Die Anwälte der beiden Nebenklägerinnen – zwei von dem Angeklagten angegriffene ehemalige Prostituierte – forderten ein deutlich höheres Strafmaß. Ihren Mandantinnen zufolge ist der Ex-Rocker "ein Sadist, skrupellos und gewalttätig". Der Ex-Rocker muss zusätzlich mit gut zwei weiteren Jahren Gefängnis rechnen, weil die Bewährung einer früheren Strafe widerrufen wird.

Unterbringung an einem geheimen Ort

Oberstaatsanwalt Alexander Ostrowski begründete vor dem Landgericht seinen milden Antrag damit, dass der 40-Jährige sich vom gewalttätigen Rockermilieu gelöst und mit seinen Aussagen Mitglieder der Rockerbande Hells Angels belastet habe. Dies sei ganz erheblich zugunsten des Angeklagten zu werten. "Er ist eine gefährdete Person. Personen, die aussteigen, müssen für sich und ihre Familien mit Lebensgefahr rechnen." Aus Sicherheitsgründen haben die Behörden den Mann an einem geheimen Ort untergebracht. Auch aufgrund der Angaben des Angeklagten habe die Polizei im Mai mit 1.200 Beamten den bisher größten Schlag gegen die Rocker in Norddeutschland führen können. In dem Verfahren wurde betont, dass der Angeklagte ausgesagt habe, ohne dass es vorher eine Vereinbarung mit der Justiz über eine geringe Strafe gegeben habe.

Nach Angaben des Angeklagten war die "Legion 81" Hilfstruppe für die Hells Angels im Drogen- und Waffengeschäft, bei Prostitution, Schutzgelderpressungen und Gewaltdelikten. Den Chef der hannoverschen Hells Angels beschuldigte der 40-Jährige, einen Mord an einem Türken in Auftrag gegeben zu haben. Der Mann wird seit zwei Jahren vermisst. Die Polizei sucht seit dem 24. Mai dessen Leiche in einer Lagerhalle in Altenholz bei Kiel, bislang ohne Erfolg.

Seit Mai 2011 saß der Ex-Rocker mit den Spitznamen "Imperator" und "Kugelblitz" im Gefängnis. Anfangs habe er sich an den sogenannten Ehrenkodex der Hells Angels gehalten und geschwiegen. Unterstützung habe er aber nicht erhalten. Als Ende Januar die Kieler Hells Angels im Zuge einer Groß-Razzia verboten wurden und die Polizei deren Kasse mit noch etwa 40.000 Euro beschlagnahmte, sei sein Mandant verbittert gewesen, berichtete der Verteidiger des Angeklagten. So sei dessen Entschluss gereift, auszusagen.