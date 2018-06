Neun Bergsteiger sind in den französischen Alpen von einer Lawine getötet worden. Unter den Toten seien mindestens drei Menschen aus Deutschland, drei Briten, ein Schweizer und zwei Spanier, meldete die Gebirgspolizei in Chamonix und eine Sprecherin der Präfektur. 13 Bergsteiger überlebten das Unglück im Mont-Blanc-Massiv mit Verletzungen.

Nach Angaben der französischen Behörden ereignete sich das Unglück auf etwa 4.000 Metern Höhe am Mont Maudit. Er liegt für Bergsteiger auf dem Weg zum Montblanc , der mit 4.810 Metern der höchste Berg der Alpen ist.

Gegen 5.25 Uhr habe einer der verletzten Bergsteiger einen Notruf abgesetzt, sagte ein Polizeisprecher. Die Lawine habe zwei Seilschaften erfasst.

Zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz, um nach Vermissten zu suchen. Zunächst vier vermissten Bergsteiger wurden lebendig gefunden. Frankreichs Innenminister Manuel Valls hatte angekündigt, nach Chamonix zu kommen.

Lawinenunglück in der Schweiz

Die Behörden sprachen von einem der schlimmsten Lawinenabgänge der vergangenen Jahre. Im August 2008 waren im Mont-Blanc-Massiv acht Bergsteiger durch eine Lawine getötet worden – vier Deutsche, drei Schweizer und ihr österreichischer Bergführer.

Erst am Dienstag vergangener Woche waren in der Schweiz fünf deutsche Hobby-Bergsteiger tödlich verunglückt. Sie waren beim Abstieg vom Gipfel des 4.010 Meter hohen Lagginhorn mehrere hundert Meter tief abgestürzt. Als Unglücksursache vermutete ein Bergführer eine unter Neuschnee verborgene Eisschicht.

Schon oft gab es am Montblanc-Massiv tödliche Unfälle. Im April war ein Skifahrer aus Nordrhein-Westfalen in einer Lawine umgekommen. Im November 2011 starben zwei französische Bergsteiger in rund 4.050 Metern Höhe in einem Schneesturm mit Temperaturen von bis zu minus 30 Grad. Auf der italienischen Seite des Montblanc starb im März 2010 eine deutsche Skiläuferin in einer Lawine.

Bis zu 20 Meter dicke Eisschicht

Die Montblanc-Gruppe liegt in den westlichen Alpen, im Grenzgebiet zwischen Frankreich und Italien . Ob der höchste Gipfel der Gruppe mit 4.810 Metern auch der höchste Berg Europas ist, bleibt umstritten. Viele halten den im Kaukasus gelegenen Elbrus mit seinen 5.642 Metern für den höchsten Berg. Seine Spitze liegt genau an der Grenze zwischen Europa und Asien .

Vom Gipfel bis in eine Höhe von etwa 2.500 Metern sind die Hänge des Montblanc von einer bis zu 20 Meter dicken Eisschicht bedeckt. Es waren die französischen Alpinisten Jacques Balmat und Michel Paccard, die den Gipfel am 8. August 1786 erstmals bestiegen. Ihre Berichte dienten der weiteren Erforschung der Alpen. Die erste Frau folgte 1808: Marie Paradis aus Chamonix.