Unbekannte haben in Bulgarien einen Anschlag auf einen Bus mit israelischen Touristen verübt, bei dem mindestens sechs Menschen getötet wurden. Zudem wurden laut dem bulgarischen Außenministerium 32 Menschen verletzt, zwei von ihnen lagen demnach im Koma. In israelischen Medien war zuvor von sieben Toten die Rede gewesen. Die Explosion habe sich am Flughafen der Schwarzmeerstadt Burgas ereignet, berichtete die bulgarische Nachrichtenagentur Novinite. Der Bus sei in Flammen aufgegangen.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu geht davon aus, dass der Iran hinter dem Anschlag steckt. "Alle Anzeichen deuten auf den Iran hin", sagte Netanjahu. In den vergangenen Monaten habe es Versuche des Landes gegeben, Israelis in Thailand , Indien , Georgien , Kenia , Zypern und an anderen Orten anzugreifen. "18 Jahre nach dem Bombenanschlag auf das Gebäude der israelischen Gemeinde in Argentinien geht der iranische Terror gegen unschuldige Menschen weiter", sagte Netanjahu. Er sprach von einer "weltweiten iranischen Terrorkampagne", Israel werde machtvoll reagieren.

Ein Sprecher des Innenministeriums wollte die Identität der Bus-Insassen noch nicht bestätigen. "Ihre Staatsangehörigkeit muss noch festgestellt werden." Nach Informationen des staatlichen Rundfunksenders BNR seien zwei weitere Busse in Brand geraten. Bulgarische Medien veröffentlichten Bilder , auf denen eine große Rauchwolke zu sehen war.

Die Explosion ist nach den Worten einer israelischen Augenzeugin wahrscheinlich ein Selbstmordanschlag gewesen. "Wir gehen davon aus (dass es ein Selbstmordanschlag war)", berichtete die Zeugin dem israelischen Armeerundfunk. "Wir haben uns hingesetzt und nur Sekunden später hörten wir einen lauten Knall und dann rannten wir weg. Wir entkamen durch ein Loch im Bus", erzählte Awiwa Malka vom Ort des Zwischenfalls. "Wir haben Leichen gesehen und viele Verletzte."

Israelische Medien meldeten, einige der Touristen seien in Panik aus dem brennenden Bus gesprungen. Eine andere israelische Augenzeugin berichtete der Nachrichtenseite ynet : "Der Bus neben uns ist in die Luft geflogen. Schwarzer Rauch stieg auf und die Menschen liefen hysterisch in Richtung Terminal."

Die bulgarische Polizei sperrte den Flughafen Burgas und leitete alle Flüge zum Flughafen Varna um.