Die Zahl der Toten nach der schlimmsten Flutkatastrophe in der jüngeren Geschichte Russlands ist auf mindestens 171 gestiegen. Rettungskräfte hätten in der Ferienregion Krasnodar am Schwarzen Meer weitere Leichen geborgen, zitierte die Agentur Interfax einen Vertreter des Innenministeriums.

Allein im Bezirk Krimsk rund 300 Kilometer nördlich von Sotschi , wo 2014 die Olympischen Winterspiele stattfinden, seien etwa 160 Menschen ertrunken, hieß es. Mindestens zwei Menschen starben in Russlands größtem Schwarzmeer-Hafen Noworossijsk, der wegen starken Sturms seinen Betrieb einschränkte. Zehn Touristen kamen im Küstenort Gelendschik ums Leben, davon fünf an Stromschlägen.

Nach zweitägigem Dauerregen hatten meterhohe Wellen und Schlammlawinen viele Menschen am Schwarzen Meer im Schlaf überrascht. Augenzeugen schilderten, die Wellen hätten bis zu sieben Meter Höhe erreicht.

Erzfeind Georgien will helfen

Etwa 1.500 Katastrophenhelfer waren im Einsatz. Ermittler prüfen, ob abgelassenes Wasser aus einem nahen Stausee zu der verheerenden Überschwemmung beitrug.

Das Nachbarland Georgien bot Russland Hilfe an. Das Gebiet Krasnodar grenzt an die Kaukasusrepublik. Die Regierung in Tiflis will helfen, obwohl Russland und Georgien sich im August 2008 in einem militärischen Konflikt gegenüberstanden. Damals ging es um die von Georgien abtrünnigen Regionen Abchasien und Südossetien , die Russland als selbstständig anerkennt.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat für diesen Montag Staatstrauer angeordnet. Er versprach den Betroffenen neue Häuser sowie Hilfen von umgerechnet 50.000 Euro.