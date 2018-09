Das Dokument, dass der Polizist vor der ecuadorianischen Botschaft in seiner Hand hielt, trug korrekterweise den Vermerk "geheim". Der Fehler des Beamten: Er hielt es in Richtung der Fotografen, die das Gebäude belagern. Ein Fotograf machte Aufnahmen der Notizen, nun wurden sie von mehreren Zeitungen gedruckt.

Das Memo enthält Anweisungen für den Fall, dass Assange die ecuadorianische Botschaft in London verlässt. Assange sei "unter allen Umständen" festzunehmen, wenn er das Gebäude verlasse. Dies sollte auch für den Fall gelten, dass der 41-jährige Australier die diplomatische Vertretung in einem Wagen oder als "diplomatisches Gepäck" verlässt. Außerdem liest man einen Warnhinweis: Anhänger Assanges könnten versuchen, die Polizei abzulenken.

Ein Sprecher von Scotland Yard bestätigte, dass es sich bei dem Dokument um "die Mitschrift eines Polizisten aus einer Besprechung" handle. "Unser Ziel ist es, Assange wegen der Verletzung seiner Kautionsauflagen festzunehmen", sagte er. "Unter keinen Umständen" solle dabei aber gegen diplomatische Regeln verstoßen werden.

Die Posse kommt zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Eben erst hat Ecuador angekündigt, den diplomatischen Dialog mit Großbritannien wiederaufzunehmen. Dazu musste die Londoner Regierung dem Land in einer formellen Note zusichern, dass London die Wiener Konvention über die Unantastbarkeit der diplomatischen Vertretungen respektiert. Zuvor hatte es tagelange Spekulationen gegeben, nach denen die britische Polizei Assange mittels Überfallkommando aus der Botschaft herausholen könnte .

Assange soll an Schweden ausgeliefert werden, wo ihm Sexualdelikte zur Last gelegt werden. Er fürchtet aber eine Auslieferung an die USA , wo er wegen Spionage angeklagt werden könnte. Wikileaks veröffentlichte Zehntausende geheime Depeschen der US-Diplomatie sowie Dokumente zu den Kriegen im Irak und in Afghanistan . Ecuador gewährte Assange Asyl , er kann aber London nicht verlassen.

Ecuador ist bemüht, den Fall zu internationalisieren. Dazu holte sich das Land in der vergangenen Woche die Unterstützung der südamerikanischen Staatenbünde Unasur und Alba . Die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) – zu ihr gehören auch die USA – äußerte sich am gestrigen Freitag zurückhaltender. In einer auf Antrag Ecuadors einberufenen Sondersitzung besteht die OAS auf der Unantastbarkeit diplomatischer Vertretungen, ohne jedoch Großbritannien wegen seiner Drohungen zu verurteilen. Beide Länder werden aufgerufen, ihren Streit im Dialog nach den Regeln des internationalen Rechts zu überwinden.