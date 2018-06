Die Mitgliedschaft zweier baden-württembergischer Polizisten im rassistischen Ku-Klux-Klan soll im NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestags untersucht werden. "Das wird nach der Sommerpause auch ein Thema im Ausschuss sein", sagte der Vorsitzende Sebastian Edathy ( SPD ) Spiegel Online . "Ich will wissen, ob das Einzelfälle waren", sagte er.

Edathy forderte die Entlassung der beiden Polizisten. "Beamte, die Mitglied einer dezidiert antidemokratischen, extremistischen Organisation sind oder waren, müssen aus dem Polizeidienst entfernt werden." Eine solche Mitgliedschaft vertrage sich nicht mit dem Eid auf das Grundgesetz, "das ist nur noch grotesk".

Ein Sprecher des Innenministeriums in Stuttgart bestätigte, dass zwei Polizisten im Jahr 2002 Mitglieder der sogenannten European White Knights of the Ku Klux Klan waren. Als es im Jahr 2003 Durchsuchungen beim Chef der Gruppierung in Schwäbisch Hall gegeben habe, seien Ermittler auf die Namen der beiden Beamten gestoßen. Laut Ministerium waren beide zu diesem Zeitpunkt aber bereits aus der Gruppierung ausgetreten.

Es habe damals ein Disziplinarverfahren gegen die zwei Beamten gegeben. "Das Disziplinarverfahren hat ergeben, dass sie sich eindeutig von den Umtrieben distanziert haben und nicht wussten, dass es ein rassistisches Bündnis ist", sagte der Ministeriumssprecher. Beide Polizisten seien daher weiter im Dienst.

Keine Spur zur NSU

Die zwei Beamten arbeiteten damals bei der Bereitschaftspolizei Böblingen, zu der auch Michèle Kiesewetter gehörte. Kiesewetter war im Jahr 2007 mutmaßlich von der Terrorgruppe NSU erschossen worden. Bei einem der beiden handelte es sich zudem um den ehemaligen Gruppenführer Kiesewetters. Deshalb hatte es Spekulationen über Verbindungen zwischen NSU und Ku-Klux-Klan gegeben, die von der Bundesanwaltschaft allerdings bereits zurückgewiesen wurden.

Dass die Akten zu den KKK-Mitgliedern nun in den Unterlagen des Bundestags-Untersuchungsausschusses zu den NSU Morden gefunden wurden, sei nicht verwunderlich, sagte der baden-württembergische Ministeriumssprecher. Denn bei einem Mordfall werde sowohl das berufliche als auch das persönliche Umfeld des Opfers überprüft.

Der Geheimbund Ku-Klux-Klan zählt in den USA heute etwa 5.000 bis 8.000 Mitglieder. Der Bund knüpfte Kontakte zu Rechtsextremisten im Ausland, darunter auch in Deutschland.