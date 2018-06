"Ich habe Mitleid mit ihm", sagte eine Kollegin zu mir. Der zehnwöchige Prozess gegen Attentäter Anders Behring Breivik hatte gerade begonnen. Während ich in Oslo im Gerichtssaal saß, verfolgte sie das Geschehen in einem der Pressezentren. Breiviks Gesicht war dort in Nahaufnahme auf großen Bildschirmen zu sehen. Da ist irgendetwas in seinem Gesicht, sagte sie. Irgendetwas in seinen Gesten. "Ich habe Mitleid mit ihm, und ich schäme mich dafür."

Es war nicht das erste Mal, dass ich mit solchen Gedanken konfrontiert wurde. Eine der Überlebenden des Massakers auf der Insel Utøya hatte mir etwas Ähnliches gesagt, wenn auch gemischt mit einer guten Portion Wut. "Ich denke, er ist ein erbärmlicher Mensch", sagte sie mir in einem Interview. Ja, er tue ihr leid. "Wenn dein Leben so erbärmlich ist, dass du Jugendliche auf einer Insel erschießen musst, um Aufmerksamkeit zu bekommen, ist das nur traurig. Es ist schrecklich, wenn jemand zu so einem Menschen wird."

Mitgefühl für den Täter. All die Gefühle, die die Terrorattacken in Norwegen ausgelöst haben – selbst dieses gehört also dazu.

Heute wurde das Urteil gesprochen . Breivik ist schuldig. Er muss für seinen Bombenanschlag im Osloer Regierungsviertel und das Massaker auf Utøya 21 Jahre in Haft. Anschließend kommt er in Sicherungsverwahrung, so lange er weiter als eine Gefahr für die Gesellschaft gesehen wird.

Die Kraft der Opfer

Während das Urteil verlesen wurde, waren viele bekannte Gesichter wieder zurück in Raum 250 des Osloer Amtsgerichts. Hier haben wir Journalisten gemeinsam mit den Überlebenden geweint. Das gilt auch für mich.

Selten war die Stimmung so aufgeladen wie an diesem letzten Tag des Prozesses. Die Opfer hatten noch einmal das Wort, am Schluss die 17-jährige Lara Rashid. An jenem 22. Juli des vergangenen Jahres war sie mit ihrer älteren Schwester Bano auf Utøya. Bano wurde getötet.

1/14 Eine Zelle im Hochsicherheitsgefängnis Ila, in dem der norwegische Attentäter Anderes Behring Breivik seine Untersuchungshaft verbracht hat. © Ila Prison/Glefs AS/NTB Scanpix/Reuters 2/14 Das Gericht in Oslo erklärt Breivik für zurechnungsfähig und verurteilte ihn zur Höchststrafe von 21 Jahren. Richterin Wenche Elisabeth Arntzen gab den Schuldspruch bekannt. © Heiko Junge/NTB Scanpix/Pool/Reuters 3/14 In Norwegen war das Urteil gegen Breivik mit Spannung erwartet worden. © Daniel Sannum Lauten/AFP/GettyImages 4/14 Der Prozess ist etwas mehr als ein Jahr nach den Anschlägen von Oslo und auf der Insel Utøya zu Ende gegangen, bei denen Breivik insgesamt 77 Menschen umgebracht hat. Für die Verhandlungen wurde er mit einem Konvoi vom Hochsicherheitsgefängnis zum Gericht in Oslo gebracht. © Stian Lysberg Solum/Scanpix Norway/Reuters 5/14 Eine wichtige Entscheidung hatten die Richter bei der Zurechnungsfähigkeit des Massenmörders zu treffen. Ein erstes Gutachten erklärte ihn für nicht zurechnungsfähig. In ihrem Urteil folgten die Richter aber einem zweiten Gutachten, das hier zum Gericht transportiert wird und das Breivik für voll schuldfähig erklärt hatte. © Erlend Aas/Scanpix/Reuters 6/14 Der Anwalt Geir Lippestad (vorne links) übernahm die Vertretung des Attentäters vor Gericht. In Namen Breiviks musste er einen Freispruch fordern und auf Zurechnungsfähigkeit plädieren. Lippestad hatte das Mandat aber freiwillig übernommen, weil in einem Rechtsstaat jeder Anspruch auf einen fairen Prozess habe, wie er sagte. © Heiko Junge/NTB Scanpix/Pool/Reuters 7/14 In dem Gerichtsverfahren wurden auch die möglichen Fehler und Versäumnisse der Polizei thematisiert. Ein Untersuchungsbericht kam zu dem Ergebnis, dass Breivik früher hätte gestoppt werden können. Der norwegische Polizeichef Oeystein Maeland (Mitte) trat in Folge zurück. © Cornelius Poppe/NTB Scanpix/Reuters 8/14 Norwegens Reaktion auf die schrecklichen Anschläge wurde weltweit als vorbildlich gelobt. Regierungschef Jens Stoltenberg etwa hatte "mehr Demokratie und mehr Offenheit" gefordert. Dem Hass müsse mit Menschlichkeit begegnet werden. © Odd Andersen/AFP/GettyImages 9/14 Der Schock und das Entsetzen über die Taten war groß in Norwegen. Ein zentraler Ort der Trauer und des Gedenkens an die Opfer war vor der Kathedrale in Oslo. © Stoyan Nenov/Reuters 10/14 In diesem Haus 150 Kilometer nördlich von Oslo soll Breivik gelebt und seine Taten vorbereitet haben. © Cathal McNaughton/Reuters 11/14 Etwa einen Monat nach seinen Taten besuchten Angehörige der Opfer die Insel Utøya, auf der Breivik 69 zumeist Jugendliche Teilnehmer eines Sommercamps der Arbeiterpartei erschossen hatte. © Fabrizio Bensch/Reuters 12/14 Die Bilder von der Fjordinsel hatten weltweit Entsetzen ausgelöst. © Lasse Tur/Reuters 13/14 In Oslo hatte er zuvor acht Menschen mit einer Bombe getötet. © Fabrizio Bensch/Reuters 14/14 Bei dem Anschlag wurde auch das Regierungsgebäude im Zentrum Oslos zerstört. © Norwegian Police Handout/Scanpix/Reuters

Vor Gericht erzählte Lara, wie sie und ihre Familie als Flüchtlinge aus dem Irak nach Norwegen gekommen waren. Jahrelang verfolgten sie die Traumata aus der Vergangenheit. Sie hatte Alpträume, dass Saddam Hussein nach Norwegen kommen würde. Dass ihr Vater wieder eingesperrt würde. Aber Bano tröstete sie. "Wir sind Schwestern", hatte Bano zu ihr gesagt. "Vielleicht verlierst du andere Freunde, aber mich wirst du niemals verlieren." Lara konnte nicht wissen, dass Bano die erste sein würde, die sie verliert.

Als Bano auf Utøya getötet wurde, kamen all die Traumata zurück. Lara fühlte sich schuldig. "Ich dachte, er hätte mich stattdessen töten sollen. Dann wären nicht so viele Menschen bestürzt gewesen", sagte sie vor Gericht. Aber das Schlimmste war, dass Bano nicht mehr da war, um sie zu trösten. "Ich brauchte Bano", sagte Lara.

Nietzsche schrieb einmal, man verliere seine Kraft, wenn man mitleidet. In diesem Fall ist das Gegenteil richtig. Ich habe niemals eine stärkere Lebenskraft gesehen als bei den Überlebenden von Utøya. Ihr Leiden ergreift mich, doch ihre Kraft tut es ebenso.