Die Ex-Frau und Komplizin des belgischen Kindermörders Marc Dutroux kommt vorzeitig aus dem Gefängnis frei. Michelle Martin wird nach 16 von 30 Jahren Haft entlassen. Das entschied das Berufungsgericht in Brüssel. Damit lehnte es den Widerspruch von Opferfamilien ab. Die Richter sahen keinen Grund, eine frühere Gerichtsentscheidung aufzuheben.

Das Urteil war in Belgien mit Spannung erwartet worden: Der grausame Fall Dutroux und das damit verbundene Versagen von Polizei und Justiz hatten das Land in den 1990er Jahren erschüttert.

Dem Paar wurden die Entführung, Gefangenschaft und Vergewaltigung von sechs Mädchen und jungen Frauen und der Tod von vier Menschen zur Last gelegt. Aufsehen und Wut rief besonders die Tatsache hervor, dass Dutroux und Martin bereits zuvor wegen der Entführung und Vergewaltigung mehrerer Mädchen zu Gefängnisstrafen verurteilt worden waren – und vorzeitig aus der Haft entlassen wurden.

Während der heute 55-jährige Dutroux im Jahr 2004 eine lebenslange Haftstrafe erhielt, wurde Martin zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt. Ihr wurde vor allem vorgeworfen, dass sie zwei der verschleppten Mädchen in einem Kellerverlies verhungern ließ. Die ehemalige Lehrerin, selbst Mutter dreier Kinder von Dutroux, versperrte eigenhändig die Tür, hinter der die beiden achtjährigen Mädchen qualvoll starben, wie sie im Prozess aussagte.

Martin darf in ein Kloster

Martin dürfte in den nächsten Tagen frei kommen, ein genauer Termin steht aber noch nicht fest. Die 52-Jährige will künftig in einem Nonnenkloster bei Namur leben. Martin soll nicht selbst Nonne werden, aber am Tagesablauf der Schwestern teilnehmen. Sie darf das Kloster verlassen, muss jedoch zu den Familien der Opfer Distanz wahren. Auch vor dem Kloster hatte es zuletzt Proteste gegen eine Freilassung Martins gegeben, die Sicherheitsvorkehrungen der kirchlichen Einrichtung wurden vor ihrem erwarteten Eintreffen verschärft.

Das Gericht in Mons hatte sich bereits zum fünften Mal seit 2007 mit einem Antrag Martins auf vorzeitige Haftentlassung beschäftigt. In Belgien ist solch eine Entlassung möglich, wenn der Inhaftierte mindestens ein Drittel der Strafe verbüßt hat. Künftig soll dies in besonders schweren Fällen nicht mehr erlaubt sein.