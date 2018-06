Ecuador will dem Wikileaks-Gründer Julian Assange politisches Asyl gewähren. Das berichtete der britische Guardian und bezieht sich dabei auf die Aussage eines ecuadorianischen Regierungsvertreters. "Ecuador wird Julian Assange Asyl gewähren", hatte der nicht namentlich genannte Offizielle demnach gesagt. Kurz nachdem der Guardian die Aussagen zitierte, dementierte der ecuadorianische Regierungschef aber. Die Gerüchte über das Asyl sind falsch, schrieb Correa auf Twitter . Es gäbe noch keine Entscheidung, er warte noch auf einen Bericht.

Ecuador hatte die Entscheidung über den Asylantrag des Wikileaks-Gründers Julian Assange längere Zeit aufgeschoben . Zuletzt kündigte Correa in einem Fernseh-Interview ein Treffen der Diplomaten in Ecuadors Londoner Botschaft für den morgigen Mittwoch an.

Assange war am 19. Juni in die ecuadorianische Botschaft in London geflohen. Ecuador hatte ursprünglich angekündigt, eine Entscheidung über den Asylantrag am 12. August bekanntzugeben, als die Olympischen Sommerspiele in London endeten .

Assange droht Festnahme bei Verlassen der Botschaft

Eine Ausreise Assanges könnte bei Bestätigung des Asylantrags allerdings von den britischen Behörden verhindert werden. Die britische Polizei hat bereits mit seiner Festnahme gedroht , sollte er die Botschaft Ecuadors verlassen. Assange steht noch immer unter Hausarrest und hat mit seiner Flucht in die Botschaft seine Auflagen verletzt.

Laut Angaben des ecuadorianischen Regierungsoffiziellen ist der Antrag mit britischen und schwedischen Diplomaten besprochen worden. Demzufolge hält Großbritannien nicht viel von der Idee eines ecuadorianischen Asyl-Angebots. Auch die schwedische Botschaft sei nicht sehr kooperativ gewesen.

Ecuador bezeichnet Asylantrag als "humanitäre Angelegenheit"

"Wir betrachten den Antrag Assanges als humanitäre Angelegenheit", so der vom Guardian zitierte Offizielle. Der Kontakt zwischen Wikileaks und der Regierung Ecuadors gehe auf den Mai 2011 zurück, als Ecuador als erstes Land überhaupt Einsicht in die Geheimdokumente von US-Diplomaten bekam. Deshalb sei es klar, dass die Flucht in die ecuadorianische Botschaft bereits "eine Art Deal" gewesen wäre.

Assange soll von Großbritannien an Schweden ausgeliefert werden, wo ihm Sexualdelikte zur Last gelegt werden. Der 41-jährige Australier fürchtet aber, weiter an die USA ausgeliefert und dort wegen der brisanten Enthüllungen durch sein Internetportal Wikileaks verfolgt zu werden. Correa hatte gesagt, allein die Möglichkeit, dass Assange in den USA zum Tode verurteilt werden könnte, sei für seine Regierung ein Grund, ihm Asyl zu gewähren. Er versicherte, sich nicht dem Druck aus Großbritannien, den USA und Schweden zu beugen.