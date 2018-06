Die frühere Psychiaterin des Gewalttäters von Colorado hat einem Medienbericht zufolge bereits Wochen vor den Schüssen in einem Kino Bedenken zum Verhalten ihres Patienten geäußert. Wie der Sender KMGH-TV berichtete , informierte Lynne Fenton bereits in der ersten Juni-Hälfte ein zuständiges Team an der Universität von Colorado darüber.

Das Team zur Einschätzung von Gefahren an der Uni habe jedoch nie getagt, weil der mittlerweile des Mordes angeklagte James Holmes damals bereits den Abbruch seines Studiums vorbereitet habe.

Der Sender berief sich auf ungenannte Quellen. Es blieb aber unklar, wozu genau sich Fenton in ihren Gesprächen mit Mitgliedern der Gruppe äußerte. Möglich sei, dass ihr Patient sie über Pläne der Tat informiert habe, zitierte der Sender einen Informanten. Fenton soll auf Schizophrenie und andere psychische Erkrankungen spezialisiert und zudem Mitarbeiterin der Universität sein.

Vertrauliche Mitteilungen

Wie bereits bekannt wurde, soll Holmes ihr einen Notizblock mit Zeichnungen und Illustrationen des Massakers gegeben haben. Diese Unterlagen sind derzeit beim Gericht, Holmes Anwälte fordern sie zurück. Sie betrachten das Material als Vertrauliche Mitteilung Holmes' an seine Psychiaterin.

Der Student der Neurowissenschaften ist angeklagt, in der Nacht zum 20. Juli in einem Kino in Aurora nahe Denver im US-Bundesstaat Colorado während der Premiere des neuen Batman -Films zwölf Menschen erschossen und 58 weitere verletzt zu haben.

Die Staatsanwalt legte ihm insgesamt 142 Anklagepunkte zur Last, darunter auch versuchten Mord, "verwerfliche Gleichgültigkeit" und Sprengstoffbesitz.