Das Thüringer Innenministerium prüft einem Zeitungsbericht zufolge, ob Polizeibeamte des Landes Informationen an Rechtsextremisten im Umfeld der Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) weitergegeben haben. Das Ministerium in Erfurt habe in dieser Woche dem Bundestagsuntersuchungsausschuss zu den NSU-Morden einen dreiseitigen Bericht zur "Information zu Verdachtsfällen des Geheimnisverrats durch Thüringer Polizeibeamte an Rechtsextremisten im Jahr 1999" geschickt, berichtete die Süddeutsche Zeitung .

Dem Bericht zufolge habe es Ende der neunziger Jahre das erste Mal den Verdacht gegeben, dass ein Beamter der Polizeidirektion Saalfeld den dortigen Kassenwart der NPD über eine geplante Durchsuchungsaktion der Polizei informiert haben soll. Der damalige Schatzmeister soll enge Beziehungen zum früheren NPD-Funktionär Ralf Wohlleben haben, der wegen möglicher Beihilfe zu den NSU-Morden in Untersuchungshaft sitzt.

Der Zeitung zufolge bestätigen weitere Quellen aus Verfassungsschutz und Militärischem Abschirmdienst den Verdacht gegen den früheren Saalfelder Beamten. Zudem soll angeblich ein Beamter des Landeskriminalamts ebenfalls über Polizeierkenntnisse geredet haben.

Neue Ermittlungen 2011 nach Schließung der Akten 1999

Wie die Süddeutsche Zeitung weiter schreibt, seien die Hinweise auf Geheimnisverrat durch Polizisten 1999 zu den Akten gelegt worden. Nachdem die NSU im November 2011 aufgedeckt wurde, seien auch die alten Akten erneut geprüft worden.

Dem Bericht zufolge arbeitete der frühere Saalfelder Polizist zwischenzeitlich beim Verfassungsschutz (BfV). Dabei sei er als V-Mann Führer eingesetzt worden. "Als Konsequenz der erneuten Prüfung der Meldungen des BfV", zitiert die SZ das Innenministerium, sei er im Dezember an die Polizeidirektion Erfurt abgeordnet und dann versetzt worden. Allerdings hätten sich bei internen Ermittlungen und Gesprächen mit der Polizeidirektion Saalfeld "keine bestätigenden Hinweise auf einen seinerzeitigen Verdachtsfall" gegeben.

Demnach sei es auch nicht auszuschließen, dass rechtsradikale Quellen die Beamten denunziert haben. Falls der Verdacht jedoch stimmen sollte, dass Polizisten Rechtsextreme über Ermittlungen informiert haben, könnte daraus eine Staatsaffäre werden, so das Blatt.