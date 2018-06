Der Alarm in mehreren US-Gebäuden in der belgischen Hauptstadt hat sich als unbegründet erwiesen. Polizisten hatten in der Nähe der US-Botschaft in Brüssel ein verdächtiges Fahrzeug mit einer Gasflasche entdeckt, doch am Nachmittag gab die Behörde Entwarnung. Bombenexperten der Streitkräfte hätten das Fahrzeug untersucht, aber es habe sich um einen Fehlalarm gehandelt, teilte das ebenfalls betroffene Verteidigungsministerium mit.

Die US-Botschaft in Brüssel war zuvor evakuiert worden. Auch die Mitarbeiter der EU-Vertretung der Vereinigten Staaten und das Büro des belgischen Verteidigungsministers hatten nach Angaben von Sprechern ihr Haus verlassen müssen.

Laut der belgischen Nachrichtenagentur Belga hatte die Polizei verschiedene Hauptstraßen blockiert, die aus dem Stadtzentrum herausführten. Zudem sperrte sie nach der Entdeckung der verdächtigen Ladung eine Sicherheitszone um die Botschaft ab.