Johann B. muss sich kaum Sorgen machen. Der 1925 in der damaligen Tschechoslowakei geborene Sohn eines Deutschen und einer Amerikanerin soll als ehemaliger Wachmann im KZ Auschwitz zwar in Deutschland vor Gericht gestellt werden. Aber die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es dazu kommt, ist gering. Denn der juristische Weg bis zu einem Prozess ist lang, und B. ist schon 87 Jahre alt.

Dass B. 67 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und des NS-Massenmords an den Juden nicht mit Bestrafung rechnen muss, hat viel mit den Versäumnissen bei der Verfolgung der großen und kleinen Täter zu tun. Und mit institutionellen Mängeln. So gibt es in Deutschland bis heute keine zentrale Anklagebehörde für NS-Verbrechen. In diesem Fall muss die Staatsanwaltschaft der 40.000-Einwohner-Stadt Weiden in der Oberpfalz über eine Anklage entscheiden, weil B. hier zuletzt gelebt hat. Die Zentralstelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung von NS-Verbrechen in Ludwigsburg hat zwar Beweismaterial gegen B. zusammengestellt und hält es für ausreichend. Formal prüfen müssen das aber die Weidener Juristen, die mit der schwierigen Materie unerfahren sind.

B., der seit Langem in den USA lebt, gab in amerikanischen Medien zu, im Konzentrationslager Auschwitz gedient zu haben, aber nur als Wachmann am Zaun und nicht im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. "Ich habe niemanden umgebracht, ich habe niemanden vergewaltigt, ich habe nichts Unrechtes getan." Er habe zwar vom Massenmord gewusst, aber ihn nicht mit angesehen: "Wir konnten nur die Außenseite sehen, die Tore."

Die Ermittler der Zentralstelle glauben das nicht. Alle SS-Leute in Auschwitz seien in einem rotierenden System auch in den Gaskammern und an der Rampe eingesetzt worden, an der die Deportierten in Güterwaggons ankamen und "selektiert" wurden. Die Ludwigsburger Behörde empfiehlt der Staatsanwaltschaft in Weiden, B. wegen Beteiligung am Mord an mindestens 344.000 Juden anzuklagen.

Die Nazi-Jäger kommen erst jetzt auf die Idee, einfache Wachleute zu verfolgen, weil Gerichte in der Bundesrepublik NS-Helfer lange nur dann verurteilten, wenn ihnen einzelne Taten nachgewiesen werden konnten oder sie als "Exzesstäter" aus eigenem Antrieb besonders grausam gehandelt hatten. Kleine Rädchen im Getriebe kamen oft ohne Strafe davon.

Die Rechtsauffassung, wonach in reinen Vernichtungslagern jeder SS-Wachmann am Massenmord beteiligt war, entwickelte sich erst in den vergangenen Jahren. Im Prozess gegen Iwan (John) Demjanjuk setzte sich die neue Sicht erstmals durch: Das Landgericht München II befand den aus der Ukraine stammenden früheren SS-Wachmann im Vernichtungslager Sobibor für schuldig und verurteilte ihn zu fünf Jahren Haft, ohne dass ihm Einzeltaten nachgewiesen wurden. Das Urteil wurde allerdings nicht rechtkräftig, weil seine Anwälte Berufung einlegten und der 91-Jährige im März starb, bevor darüber entschieden wurde.

Bis die Weidener Staatsanwaltschaft im Fall B. entscheidet, ob sie Anklage erhebt, können Monate vergehen, ließ die Behörde wissen. Danach muss noch das zuständige Landgericht der Stadt prüfen, ob es die Beweise für ausreichend hält, um einen Prozess zu eröffnen – und ob es sich zuständig fühlt. Im Fall Demjanjuk hatte das Münchener Gericht zunächst den Bundesgerichtshof angerufen, weil auch andere Städte als letzter Aufenthaltsort infrage kamen.