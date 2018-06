Eine Schweizer Touristin ist nach Angaben der Polizei in Indien von einer Gruppe Männer vergewaltigt worden. Wie die Polizei des Bundesstaates Madhya Pradesh mitteilte, ereignete sich der Überfall in der Nacht zu Samstag in einem Dorf im Bezirk Datia.

Die 39-Jährige war demnach mit ihrem Ehemann auf einer Radtour nach Agra, wo sich das Taj Mahal befindet. In einem Dorf hätten sie in der Tatnacht ihr Zelt aufgeschlagen. Etwa sieben bis acht Männer hätten das Paar mit Stöcken attackiert und überwältigt. Der Mann sei gefesselt worden, die Frau wurde in seinem Beisein von den Angreifern vergewaltigt. Anschließend hätten sie die beiden ausgeraubt und seien geflüchtet.

Nach Angaben der Polizei wurden acht Männer im Zusammenhang mit der Vergewaltigung festgenommen und vernommen.

Die Frau wurde in ein Krankenhaus in die Stadt Gwalior gebracht. Nach einer ersten Untersuchung bestätigten Ärzte, dass die Frau mehrfach vergewaltigt wurde. Die Polizei befragte die Frau am Samstagmorgen. Sie habe angegeben, dass sie und ihr Mann Schweizer Staatsbürger seien, die Nationalität habe aber noch nicht endgültig geklärt werden können. Die Schweizer Botschaft war zunächst nicht zu erreichen.

Im vergangenen Dezember hatte die Gruppenvergewaltigung einer Studentin in Neu Delhi weltweit für Empörung und in Indien zu Massenprotesten geführt. Die junge Frau war von sechs Männern in einem Bus vergewaltigt worden. Sie schlugen das Opfer mit Eisenstangen und warfen es aus dem Fahrzeug. Die Studentin erlag ihren schweren Verletzungen. Der mutmaßliche Haupttäter wurde vor einer Woche erhängt in seiner Zelle aufgefunden .