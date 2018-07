Nach der Festnahme von vier mutmaßlichen Islamisten in Nordrhein-Westfalen prüfen die Ermittler nun eine mögliche Verbindung zum versuchten Bombenanschlag am Bonner Hauptbahnhof im Dezember 2012. Die Polizei fand in der Wohnung eines Verdächtigen erneut mehrere Substanzen, aus denen Sprengstoff hergestellt werden können, darunter Ammoniumnitrat. Eine ähnliche Chemikalie war auch damals gefunden worden. Der damalige Sprengsatz wurde zwar gezündet, detonierte aber nicht.

Die der radikalen Salafisten-Szene zugerechneten Männer stehen im Verdacht, einen Mordanschlag auf den Chef der rechtsextremen Pro-NRW-Partei , Markus Beisicht, geplant zu haben. Die vier Verdächtigen im Alter zwischen 23 und 43 Jahren waren in der Nacht zum Mittwoch festgenommen worden – zwei von ihnen in unmittelbarer Nähe von Beisichts Wohnung in Leverkusen , die beiden anderen in Essen und Bonn .

Bei Wohnungsdurchsuchungen wurden nach Polizeiangaben eine scharfe Schusswaffe und für die Sprengstoffherstellung geeignetes Zubehör gefunden. Gegen die Festgenommenen wurde Haftbefehl erlassen, sie sitzen derzeit in unterschiedlichen Gefängnissen ein. Ihnen wird die "Planung schwerer staatsgefährdender Straftaten" vorgeworfen.

Nach einem Bericht des Focus könnte nach den Festnahmen womöglich auch der gescheiterte Bombenanschlag auf den Bonner Hauptbahnhof im vergangenen Dezember aufgeklärt werden. Einer der Festgenommenen habe in einem abgehörten Telefonat indirekt bekannt, die Bombe gelegt zu haben, berichtete das Magazin unter Berufung auf Ermittlerkreise. Es handele sich um einen 25-jährigen Konvertiten aus Bonn. Er habe am Telefon die Angst geäußert, dass ein DNA-Test ihn entlarven könnte, sollte die Polizei ihn fassen. Sollte ein Haar von ihm gefunden werden, müsse er für fünf Jahre ins Gefängnis – "wegen Bonn".

Friedrich will schärfer gegen Islamisten vorgehen

Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich ( CSU ) forderte derweil ein verschärftes Vorgehen gegen religiöse Fanatiker. Er werde der Innenministerkonferenz im Mai einen Gesetzesvorschlag vorlegen, um solche Fanatiker leichter ausweisen zu können, sagte Friedrich. Ziel sei, dass außer Gewalttätern auch etwa "Salafisten und Hassprediger" ausgewiesen werden können, "wenn sie unangenehm auffallen".

Der nordrhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger geht davon aus, dass die Zahl der Salafisten in dem Bundesland mittlerweile von 500 auf etwa 1.000 gestiegen ist. "Die Szene wächst rasant", sagte Jäger dem Kölner Express .