Marc Ouellet aus Kanada hat wie Scherer ausgeprägte Kenntnisse im Vatikan und in der Diözese. Im Vatikan steht der 68-Jährige seit drei Jahren als Präfekt an der Spitze der Kongregation der Bischöfe, davor war er von 2002 bis 2010 Erzbischof von Québec. Ouellet lehrte lange in Kolumbien und ist Präsident der Päpstlichen Kommission für Lateinamerika, er kann deshalb auf Unterstützung aus Nord- wie Südamerika hoffen. Allerdings fand er in Québec keine Mittel, um die zunehmende Abwendung der Gläubigen von ihrer Kirche zu bremsen. Außerdem sprach er vor dem Konklave in einem Interview freimütig über seine Mitfavoritenrolle – so etwas wird im Kardinalskollegium ungern gesehen.