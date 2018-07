Ein 60 Jahre alter Serbe hat in dem Dorf Velika Ivanca rund 50 Kilometer südlich der Hauptstadt Belgrad 13 Menschen erschossen und weitere drei verletzt. Laut Fernsehberichten tötete der Mann sechs Männer und sechs Frauen sowie einen zweijährigen Jungen. Die Opfer sind allesamt Verwandte des Schützen.

Der Täter versuchte sich am Ende selbst zu töten, überlebte aber und wurde wie seine angeschossene Ehefrau schwer verletzt in ein Belgrader Krankenhaus gebracht.

Die Zeitung Blic zitiert Dorfbewohner, wonach der Mann um 4.30 Uhr zunächst in seinem Haus seinen 42-jährigen Sohn mit einem Schuss in den Kopf tötete und dann seine Frau anschoss. Anschließend suchte der 60-Jährige vier Häuser in der Nachbarschaft auf, wo er zwölf weitere Menschen ermordete. Offenbar wurde er nur durch die anrückende Polizei gestoppt. Als er die Beamten sah, richtete er die Waffe gegen sich selbst.

Rätselraten über Motiv

Das Motiv des Täters ist nach Angaben der örtlichen Polizeibehörden bislang unbekannt. Seine Waffe habe der Mann legal besessen. Er sei bis dato weder strafrechtlich noch psychiatrisch bekannt gewesen, hieß es. Im vergangenen Jahr hatte er seine Arbeit verloren.

Unklar ist auch, ob der Amoklauf mit eventuellen Kriegserlebnissen des Mannes zusammenhängt. Der Schütze hatte 1991 im Bürgerkrieg im benachbarten Kroatien gekämpft.

Der Amoklauf erinnert an einen ähnlichen Vorfall im Jahr 2007. Im Dorf Jabukovac bei Negotin im Osten des Landes hatte damals ein 39-Jähriger mit seinem Jagdgewehr neun Menschen erschossen. Allerdings war der Täter zuvor seit vielen Jahren in psychiatrischer Behandlung gewesen.