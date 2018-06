Die Ermittler haben bei den Anschlägen in Boston zwar noch immer keine konkrete Spur, haben aber die Beschaffenheit der Sprengsätze entschlüsselt. Wie mehrere US-Medien berichten, handelte es sich um zwei Bomben simpler Bauart, die in dunklen Nylontaschen oder Rucksäcken in der Nähe der Ziellinie des Marathonlaufes abgestellt wurden und im Abstand von zwölf Sekunden detonierten. Es handele sich um Sprengsätze aus einfachen, handelsüblichen Schnellkochtöpfen, die mit Nägeln, Metallkugeln und Schwarzpulver gefüllt und mit Eieruhren als Zünder ausgestattet waren, berichtete unter anderem die Washington Post .

Dem Bericht zufolge könnte der Bau der Bombe damit weniger als 100 Dollar gekostet haben. Sprengsätze dieser Art wurden bereits früher bei Anschlägen verwendet, die Anleitungen zum Bau finden sich im Internet, etwa auf Seiten radikal-islamistischer Terrorgruppen. Eine solche Anleitung mit dem Titel "Baue eine Bombe in der Küche Deiner Mutter" war den Angaben zufolge mit dem Foto eines Rucksacks als Versteck bebildert. Allerdings werden diese in den USA auch von Rechtsextremen heruntergeladen.

Deshalb helfen die Erkenntnisse den Ermittlern bei der Suche nach den Tätern nur begrenzt weiter. Ein derart einfacher Bausatz lasse kaum Rückschlüsse auf die Herkunft zu, weil die Teile praktisch überall erhältlich seien. "Das wird eine ganze Zeit in Anspruch nehmen", zitierte die Washington Post einen Ermittler der Bundesbehörden.

Amateur oder Profi?

Das Vertrackte : Der simple Sprengsatz könnte einerseits dafür sprechen, dass die Bomben das Werk eines Amateurs waren. Andererseits könnte aber ein professioneller Terrorist bewusst die einfache Bauart gewählt haben, um seine Spuren zu verwischen.

Die US-Behörden haben rund 1.000 Beamte für die Ermittlungen in Boston herangezogen. Bei dem Anschlag waren am Montag drei Menschen getötet und mehr als 180 verletzt worden. 17 Verletzte befinden sich noch in einem "kritischen Zustand". Unter den Toten ist auch ein Achtjähriger, der seinen Vater an der Ziellinie anfeuern wollte. Seine sechsjährige Schwester verlor ein Bein, seine Mutter erlitt schwere Gehirnverletzungen, soll aber auf dem Weg der Besserung sein. Am Donnerstag sollte mit einer Gedenkfeier im Beisein von Präsident Barack Obama den Toten und Verletzten gedacht werden.

Bevölkerung soll Hinweise geben

Um den Tätern auf die Spur zu kommen, haben die Ermittler die Bevölkerung um Hilfe gebeten. Das FBI und die Polizei von Boston forderten Augenzeugen auf, Fotos oder Videos vom Anschlag einzureichen. Aufnahmen, die unmittelbar vor und nach den Explosionen gemacht worden seien, seien besonders wichtig, sagte der örtliche Polizeichef Ed Davis.

Bislang gingen nach Angaben der Ermittler mehr als 2.000 Hinweise ein. Nach Angaben von FBI-Chefermittler Richard DesLauriers wurden bereits viele Stunden Filmmaterial und zahlreiche Fotos analysiert. Die Ermittlungen liefen weltweit. "Wir werden bis ans Ende der Welt gehen, um den oder die Täter dieses abscheulichen Verbrechens zu identifizieren", sagte DesLauriers.

Den Ermittlern zufolge gibt es ein breites Spektrum von möglichen Motiven. Noch sei völlig unklar, ob es sich um einen oder mehrere Täter gehandelt habe. Der Zeitpunkt des Angriffs spreche für einheimische Extremisten , die eine mächtige Zentralregierung ablehnten.