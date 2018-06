15.000 bis 20.000 Roma leben in Frankreich, fast nirgendwo sonst geht die Regierung so hart gegen sie vor wie hier. Bereits unter der Regierung Nicolas Sarkozys wurden ihre Lager landesweit aufgelöst und Tausende zur Ausreise gedrängt. Im vergangenen Jahr haben die Behörden weitere 200 Roma aus einem Lager bei Lille vertrieben. Doch die illegalen Camps wachsen trotzdem weiter. In selbstgebauten Hütten und ärmlichen Verhältnissen leben sie dort, immer in der Ungewissheit, ob auch sie bald wieder vertrieben werden. Pascal Rossignol hat die Roma besucht.