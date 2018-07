Am vierten Tag des NSU-Prozesses vor dem Münchner Oberlandesgericht hofft die Bundesanwaltschaft, in die Verhandlung der Hauptsache einzutreten. Dann könnten die Angeklagten zu den Vorwürfen Stellung nehmen – es geht vor allem um Mittäterschaft und Beteiligung an zehn größtenteils rassistisch motivierten Morden. Zwei Angeklagte werden voraussichtlich aussagen. Die Anwälte der Hauptangeklagten Beate Zschäpe haben angekündigt, dass diese schweigen wird.

Zunächst verlief der Prozesstag jedoch schleppend wie die vorangegangenen Verhandlungen. Eine Opferanwältin wollte laut einem Tweet der Pforzheimer Zeitung wissen, "warum die Mikros der Bundesanwälte immer gehen, alle anderen erst freigeschaltet werden müssen". Der Vorsitzende Richter Manfred Götzl sei daraufhin "an die Decke" gegangen.

Bereits der Prozessbeginn hatte sich leicht verzögert. Die Anwälte Zschäpes hatten um eine Viertelstunde Verschiebung gebeten, weil sie sich noch mit ihrer Mandantin besprechen wollten. Bevor die Kammer um den Vorsitzenden Richter Manfred Götzl in die Beweisaufnahme einsteigt, muss sie sich erneut mit zahlreichen Anträgen von Verteidigung und Nebenklägern befassen. Dies soll nach der Mittagspause geschehen.



Neues Verfahren zum Nagelbombenanschlag?



Außerdem wird das Gericht voraussichtlich in der Frage entscheiden, ob der Nagelbombenanschlag in der Kölner Keupstraße aus dem Jahr 2004 vom Verfahren abgetrennt werden kann. Prozessbeteiligte aller Seiten hatten sich dafür ausgesprochen.



Der rechtsextremen Terrorzelle "Nationalsozialistischer Untergrund" werden Morde an neun türkisch- und griechischstämmigen Kleinunternehmern und einer Polizistin sowie Anschläge und Raubüberfälle zur Last gelegt. Zschäpe muss sich als Mittäterin verantworten. Mit ihr stehen vier mutmaßliche Helfer vor Gericht. 86 Angehörige und Opfer sind als Nebenkläger zugelassen.

Der NSU-Prozess vor dem Oberlandesgericht München war auch am dritten Verhandlungstag nur schleppend vorangekommen. Sowohl die Verteidiger Zschäpes als auch die des mitangeklagten Ralf Wohlleben forderten eine Aussetzung des Verfahrens.



Der NSU-Opferanwalt Yavuz Selim Narin kritisierte, dass bisher vor allem die Angeklagte Zschäpe im Zentrum der öffentlichen Wahrnehmung stehe. "Wir haben vier weitere Angeklagte auf der Anklagebank. Wir haben eine größere Zahl von Beschuldigten, die noch nicht mit einer Anklage konfrontiert sind, und einen erheblich größeren Unterstützerkreis. Manche Personen sind noch nicht einmal in den Fokus der Ermittlungen gerückt", sagte Narin dem Sender Phoenix .