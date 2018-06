Deutschland hat 80,2 Millionen Einwohner und damit rund 1,5 Millionen weniger als bisher angenommen. Laut Zensus 2011 betrug der Rückgang 1,8 Prozent. Die bisherigen Zahlen seien vor allem in Städten mit vielen Migranten oder Studenten offensichtlich überzeichnet gewesen, da diese sich bei einem Wegzug nicht abgemeldet hätten, erklärte Stephan Articus, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages . In den Stadtstaaten Berlin und Hamburg liegen die neuen Einwohnerzahlen am deutlichsten unter den bisherigen Annahmen, ebenso in Aachen , Mannheim und Nürnberg .

Articus rechnet mit finanziellen Konsequenzen. "Für Städte mit Einwohnerverlusten kann es schmerzhaft sein, wenn sich dadurch in Zukunft Zuweisungen verringern", sagte er. Der kommunale Finanzausgleich richtet sich unter anderem nach der Einwohnerzahl der Städte und Gemeinden. Articus appellierte an die Bundesländer, Übergangsregelungen zu schaffen, um die finanziellen Auswirkungen abzufedern.



Die Ergebnisse der ersten Volkszählung seit mehr als 20 Jahren nahm auch der Deutsche Landkreistag zum Anlass für Forderungen. Hauptgeschäftsführer Hans-Günter Henneke verlangte Korrekturen beim Länderfinanzausgleich. Die geringere Einwohnerzahl in großen Ballungszentren zeige, dass Bundesländer mit eher ländlichen Strukturen bisher benachteiligt worden seien, sagte er.

Welche Kommune und welches Land finanziell wieviel dazugewinnt oder verliert, ist aber noch unklar. Die komplizierten Berechnungen dazu stehen noch aus. Es wird auch nicht sofort wirksam, sondern erst mit einigem Vorlauf.







Zensus 2011 Demografie Deutschland hat laut Zensus 2011 mit 80,2 Millionen Einwohnern rund 1,5 Millionen weniger als bislang angenommen. 49 Prozent sind Männer, 51 Prozent Frauen. 40 Prozent sind über 50 Jahre alt, 16,4 Prozent unter 18. Die Geschlechter verteilen sich auf die einzelnen Altersklassen relativ gleichmäßig, lediglich bei den über 74-Jährigen gibt es deutlich mehr Frauen (4,7 Millionen) als Männer (2,8 Millionen). Familie Insgesamt sind 40 Prozent (32,2 Millionen) der Deutschen ledig, 46 Prozent (36,5 Millionen) verheiratet und jeweils sieben Prozent geschieden (5,6 Millionen) und verwitwet (5,8 Millionen). Der Zensus ermittelte 34.000 eingetragene Lebenspartnerschaften, davon 40 Prozent von Frauen. In den Familien der eingetragenen Partnerschaften leben 5.700 Kinder, zu 86 Prozent bei Frauen. Bildung und Beruf Fast 27 Prozent (18,3 Millionen Menschen) der Bevölkerung über 15 Jahre haben einen beruflichen Ausbildungsabschluss, 58 Prozent (40 Millionen) eine berufliche Ausbildung und 15 Prozent (10,4 Millionen) einen Hochschulabschluss. 28 Prozent (19,5 Millionen) haben Abitur oder Fachabitur, sieben Prozent (4,6 Millionen) keinen Schulabschluss. Zum Stichtag 9. Mai 2011 waren in Deutschland rund 40 Millionen Menschen erwerbstätig, 53,2 Prozent der Männer und 46,8 Prozent der Frauen. Die Erwerbstätigenquote – das ist der Anteil der Erwerbstätigen im Alter von 15 bis 74 Jahren an der Bevölkerung im selben Alter – betrug 64,5 Prozent. Migration In Deutschland leben 15 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund, also mit 19 Prozent knapp ein Fünftel der Bevölkerung. Neun Millionen der Migranten haben die deutsche Staatsangehörigkeit, die restlichen sechs Millionen sind Ausländer. In den Jahren 2000 bis 2011 zogen mit 2,2 Millionen weniger Menschen nach Deutschland zu als noch zwischen 1990 und 1999. In diesem Zeitraum waren es 3,1 Millionen. Wohnen Der Zensus widmet dem Thema Gebäude und Wohnungen einen eigenen Auswertungskatalog. Demnach gibt es in Deutschland 19 Millionen Gebäude, in denen sich insgesamt 41 Millionen Wohnungen befinden. Knapp 46 Prozent davon werden von Eigentümern bewohnt– was im internationalen Vergleich als wenig gilt. Die Mehrheit der Deutschen hat ihre Wohnung oder ihr Haus also gemietet. Trotz Wohnungsnot vielerorts stehen gut vier Prozent der Gebäude leer, vor allem im Osten.

Der Chef des Statistischen Bundesamts , Roderich Egeler, sagte, ein Minus bei der Einwohnerzahl sei erwartbar gewesen. "Aber die Größenordnung hat uns etwas überrascht." Der Rückgang schlägt sich regional unterschiedlich nieder.



Neben den Stadtstaaten Berlin und Hamburg weist Baden-Württemberg den deutlichsten Einwohnerverlust (minus 2,5 Prozent) auf. Berlin hat laut Zensus die meisten Einwohner verloren: Anstelle der vermuteten 3,47 Millionen Menschen leben in der Hauptstadt 3,29 Millionen – ein Minus von 5,2 Prozent. In Hamburg leben mit 1,7 Millionen Menschen 4,6 Prozent weniger als erwartet. Den größten prozentualen Bevölkerungsrückgang (minus 8,5 Prozent) weist Aachen auf. Manche Städte sind auch größer als erwartet: So verzeichneten Bielefeld (knapp 327.000 Einwohner) und Bergisch Gladbach (knapp 109.000 Einwohner) verzeichneten Zugewinne.

Rückgang vor allem bei Ausländern

Der Rückgang der Bevölkerungszahl ist dem Statistischen Bundesamt zufolge vor allem auf ein Minus bei Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit zurückzuführen. Die Zahl der Deutschen sank um rund 428.000 oder 0,6 Prozent auf 74 Millionen (92,3 Prozent). Knapp 6,2 Millionen Einwohner (7,7 Prozent) besaßen eine ausländische Staatsangehörigkeit. Der Bevölkerungsrückgang bei Ausländern betrug laut Zensus 14,9 Prozent. Das seien nahezu 1,1 Millionen Menschen weniger als bislang angenommen.



Laut Zensus stammt mittlerweile fast jeder Fünfte in Deutschland aus einer Zuwandererfamilie - insgesamt sind es 15 Millionen Einwohner. Den höchsten Migrantenanteil hat Hamburg (27,5 Prozent), gefolgt von Baden-Württemberg (25,2 Prozent) und Bremen (25,1 Prozent). Den geringsten Anteil hat im Westen Schleswig-Holstein (11,7 Prozent). In den östlichen Bundesländern liegt der Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund durchweg unter 5 Prozent.