In Belgien ist ein mit giftigen Chemikalien beladener Zug entgleist. Bei dem Unglück im Ort Wetteren in der Nähe von Gent sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen, 14 weitere wurden verletzt. Aus noch unbekannten Gründen sind sechs Kesselwagen des insgesamt 13 Tankwaggons zählenden Güterzuges in der Nacht zum Samstag aus den Gleisen gesprungen und umgestürzt.



Der Zug kam aus den Niederlanden und war auf dem Weg in den Hafen von Gent. Durch den Aufprall wurde eine Explosion und ein Brand ausgelöst, der sich über mehrere Hundert Meter ausbreitete. Knapp 300 Anwohner wurden in Sicherheit gebracht.





Das Feuer brach den Angaben zufolge in drei Behältern mit der giftigen Substanz Acrylnitril aus. Um eine Ausbreitung der giftigen Substanzen zu verhindern, ließ die Feuerwehr die brennenden Waggons kontrolliert ausbrennen.



Die Ursache des Unfalls ist noch unklar. Die Waggons entgleisten bei einem Schienenwechsel an einer Weiche kurz nach einer Baustelle. Möglicherweise war der Zug mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.