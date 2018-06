Bei den Ärztekammern sind im vergangenen Jahr mehr als 12.000 Patientenbeschwerden zu vermuteten Behandlungsfehlern eingegangen. Insgesamt erhielten die Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen 12.232 Anträge wegen möglicher Ärztefehler, wie die Bundesärztekammer mitteilte. Das waren mehr Beschwerden als jemals zuvor und rund 1.100 Beschwerden mehr als 2011. Die Gutachter beurteilten 7.578 Fälle. In fast jedem dritten ergab sich tatsächlich ein Ärzte- oder anderer Behandlungsfehler.

Die häufigsten vermuteten Behandlungsfehler betrafen wie in den Vorjahren Knie- und Hüftgelenkarthrosen sowie Brüche an Unterarm, Unterschenkel und Sprunggelenken. Die meisten Beschwerden kamen von Patienten nach Behandlungen oder Untersuchungen im Krankenhaus. In 1.889 Fällen waren die Behandlungsfehler Ursache für einen Gesundheitsschaden, der einen Anspruch des Patienten auf Entschädigung rechtfertigte. Die Gutachter der Ärzteschaft wiesen 82 Todesfälle als Folge eines Behandlungsfehlers nach.

"Fehler passieren, auch in der Medizin", sagte Andreas Crusius, Vorsitzender der Ständigen Konferenz der Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen. Zugleich warnte er davor, Behandlungsfehler per se mit Ärztepfusch gleichzusetzen. Eine solche Aussage sei "durch keine seriöse Statistik gedeckt". " Ärzte machen Fehler, wir sind aber keine Pfuscher", sagte Crusius.

Insgesamt rund 40.000 Verdachtsfälle



Insgesamt gibt es weitaus mehr Verdachtsfälle als die von der Bundesärztekammer dokumentierten. Patienten wenden sich unter anderem auch an Krankenkassen oder direkt an Gerichte. Es gebe schätzungsweise 40.000 Verdachtsfälle im Jahr, sagte Crusisus. Schätzungsweise 8.000 Mal werde nachgewiesen, dass ein Fehler Ursache eines Schadens ist. Laut Ärztekammer richteten sich Patienten mit ihren Anträgen am häufigsten gegen Unfallchirurgen, Orthopäden und Hausärzte.



Meistens hätten Fehler vorübergehende Auswirkungen gehabt, sagte der Geschäftsführer der norddeutschen Schlichtungsstelle, Johann Neu. Gemessen an 18 Millionen Klinikbehandlungen und rund 540 Millionen Praxis-Fällen pro Jahr gebe es wenig Fehler, sagte Crusius.



Die Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen der Ärztekammern dienen bei Arzthaftungsstreits als eine unabhängige, außergerichtliche Anlaufstelle für Patienten. Sie bewerten den Angaben zufolge gut ein Viertel aller vermuteten Arzthaftungsfälle in Deutschland. In rund 90 Prozent der Fälle werden die Entscheidungen der Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen laut Bundesärztekammer von beiden Parteien akzeptiert und die Streitigkeiten beigelegt.

Umkehr der Beweislast



Mit der im Februar in Kraft getretenen Reform des Patientenrechtegesetzes wurden die Möglichkeiten für Patienten ausgeweitet, um nach Behandlungsfehlern Schadenersatzforderungen durchzusetzen. Das Gesetz sieht bei möglichen "groben Behandlungsfehlern" eine Umkehr der Beweislast vor. Demnach muss nicht der Patient darlegen, dass er falsch behandelt wurde. Vielmehr muss der Arzt beweisen, dass er richtig gehandelt hat. Bei sogenannten einfachen Behandlungsfehlern liegt die Beweislast nach wie vor beim Patienten.

Kürzlich hatten auch die Gutachter der Medizinischen Dienste der Krankenversicherung (MDK) Patientenbeschwerden aus dem vergangenen Jahr analysiert. Die im Mai veröffentlichte Statistik listet 12.483 vermutete Behandlungsfehler. Danach bewahrheitete sich der Verdacht der Patienten in 31,5 Prozent der Fälle. Auch der MDK ermittelte, dass sich die meisten Vorwürfe – rund zwei Drittel – gegen Krankenhäuser richten. Davon seien 30 Prozent bestätigt worden.