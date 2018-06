Eine Bundeswehr-Drohne hat in Afghanistan vor neun Jahren um ein Haar ein Passagierflugzeug zum Absturz gebracht. Das rund 40 Kilo schwere Gerät sei über Kabul im Abstand von weniger als zwei Metern an einem landenden Airbus mit rund hundert Insassen vorbeigerauscht, berichtet der Spiegel.

Die Drohne vom Typ Luna sei dann direkt in den Luftwirbeln hinter der Maschine der afghanischen Fluggesellschaft Ariana abgestürzt. Die Videoaufzeichnung der Drohne liege seither bei der Bundeswehr unter Verschluss, eine kurze Sequenz sei aber auf YouTube zu sehen.

Der Beinahe-Zusammenstoß im August 2004 habe in Kreisen der Bundeswehr als Argument dafür gedient, dass auch größere Drohnen mit einem Antikollisionssystem ausgestattet werden sollten, schreibt der Spiegel. Dieses System, das einen Zusammenstoß mit anderen Objekten verhindern soll, steht auch im Zentrum der aktuellen Drohnen-Affäre: Das Verteidigungsministerium hatte den umstrittenen Kauf des unbemannten Flugzeugs Euro Hawk gestoppt, weil der Kollisionsschutz nicht funktionierte.

Bekannt war bereits, dass es in Afghanistan im März 2010 einen Drohnen-Unfall gegeben hatte: Damals war ein mittelgroßer Bundeswehr-Aufklärungsflieger vom Typ Heron 1 nach der Landung in eine abgestellte Transall-Transportmaschine gerollt. Verletzt wurde niemand. Im Februar 2012 war zudem bekannt geworden, dass in den fünf Jahren zuvor 17 Bundeswehr-Drohnen abgestürzt waren.