Die drei versenkten Schiffe am gebrochenen Deich bei Fischbeck in Sachsen-Anhalt halten das Wasser weitgehend auf. Das etwa 90 Meter lange Leck sei "so gut wie geschlossen", teilte eine Sprecherin des Krisenstabs mit. Man habe eine Abdichtung zu rund 80 Prozent erreicht.

Die überflutete Fläche sei innerhalb von 24 Stunden um fünf Quadratkilometer geschrumpft. "Wir sind sehr zufrieden, dass das funktioniert hat", sagte die Sprecherin weiter. Insgesamt stünden aber 145 Quadratkilometer im Elbe-Havel-Winkel noch immer unter Wasser.

Mit Tagesanbruch wollten die Einsatzkräfte ihre Arbeit am gebrochenen Elbdeich wieder aufnehmen. Mit Hubschraubern waren bis zum späten Sonntagabend Sandsäcke abgeworfen worden.

Auch in Brandenburg gibt es noch keine Entwarnung. Das Koordinierungszentrum Krisenmanagement in Potsdam sieht eine anhaltende Gefahr für die Deiche durch Treibgut auf der Elbe . Ganze Baumstämme würden von der Flut mitgerissen und könnten die Deiche ernsthaft beschädigen, hieß es im Krisenstab.

Sinkende Wasserpegel



Allgemein entspannt sich die Hochwasserlage aber langsam. Der Pegel in Wittenberge erreichte am Sonntagmittag 6,88 Meter. Beim historischen Höchststand vor einer Woche lag er bei 7,85 Metern. Auch die Pegelstände der Flüsse in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern , Niedersachsen und Schleswig-Holstein gingen allmählich zurück.

Die Sperrzonen um Dömitz und Boizenburg in Mecklenburg-Vorpommern wurden am Sonntagabend aufgehoben. Der Katastrophenalarm im Landkreis Ludwigslust-Parchim sollte aber noch bis Montag um 12.00 Uhr bestehen bleiben. Die stark durchweichten Deiche durften noch nicht wieder betreten werden.

Aufräumarbeiten in den Städten



Derweil gehen andernorts die Aufräumarbeiten weiter. In Magdeburg , wo die Alarmstufe 4 bereits seit Freitag nicht mehr gilt, entsorgten Hunderte Helfer unzählige Sandsäcke. Auch in Lauenburg in Schleswig-Holstein transportieren Helfer Sandsäcke ab, nach und nach soll auch der Strom wieder angestellt werden. Im Laufe des Tages sollen Abfallcontainer in der Altstadt bereitgestellt werden, darunter auch solche für Sonderabfälle wie verdorbene Lebensmittel oder Parkettreste. Der Katastrophenalarm bleibt zunächst aber bestehen.

In Mecklenburg-Vorpommern soll der Katastrophenalarm im Landkreis Ludwigslust-Parchim um 12.00 Uhr aufgehoben werden. Zwischen der Bundesstraße 5 und der Elbe hatte es schon am Sonntagabend Entwarnung gegeben. Helfer hatten am Wochenende damit begonnen, Sandsackbarrieren abzubauen. Ab Dienstag beginnt an den Schulen wohl wieder der reguläre Unterricht.