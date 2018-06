In Hitzacker fühlt sich Holger Mertins für die Symbolik zuständig. Als er auf dem Deich steht, vor sich die Mikrofone, hinter sich die Elbe, schließt er die Kanzlerin zu seiner Rechten kurzerhand in seine Arme. Dann herzt er Niedersachsens Ministerpräsidenten Stephan Weil zu seiner Linken. Und er hat ein Pappschild mitgebracht, worauf mit Filzstift geschrieben steht: "Dank den Helfern". Fast schüchtern hält er es in Richtung der Kameras.

"Als ehrenamtlicher Bürgermeister hat man nicht viel zu sagen", so beschreibt der Mann in dem kurzärmligen Hemd seine Position. Aber er ist es, der die Probleme hat: Die Elbe bedrängt Hitzacker mit nie gekannter Kraft. Das Wasser steht 50 Zentimeter höher als zur Flut 2011. Fast 300 Bewohner mussten ihre Häuser verlassen. Nur eine dünne, weiße Spundwand schützt das Stadtzentrum vor dem Wasser. Den Südteil des Ortes riegelt eine 560 Meter lange Deichmauer ab. Ein Schöpfwerk reguliert den Pegel des Jeetzel, einem Nebenfluss der Elbe. Hätten Bund und EU nicht 2007 dessen Bau ermöglicht, stünde das Wasser in der Altstadt jetzt mehr als mannshoch.

So ähnlich sah es noch 2006 aus, als Angela Merkel das letzte mal hier war. Das Flüsschen Jeetzel und die mächtige Elbe hatten die historische Stadtinsel mit dem gedrungenen Kirchturm von beiden Seiten überflutet, wie auch schon 2002 und 2003.

"Hier wird nichts inszeniert"

Schon vor Tagen haben Helfer Sandsäcke angekarrt, um die Deichmauer zu verlängern. Die Bauern des Wendlands lassen jetzt die Felder ruhen, um Sandsäcke zu transportieren. Denn die Deiche sind weich, "wie Pudding", sagt einer von der Feuerwehr, vielerorts sickert es durch. Jederzeit können Dämme brechen.

Hinter der Schutzmauer drängen sich Dutzende Helfer um Fahrzeuge, Zelte und Maschinen: Die rot bekleideten Mitarbeiter der DLRG, die blau uniformierten Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und THW, das DRK arbeitet in Rot-Weiß. Die Sonne brennt auf die Köpfe, eine leichte Brise weht. "Inszeniert ist hier nichts" beteuert der Feuerwehrsprecher. Helfer zum Kanzlerbesuch hierher zu bestellen, sei wegen der vielen Arbeit gar nicht möglich.

Wirklich nicht? Inmitten einer Menschentraube kommt Merkel die Deichmauer entlang, begleitet von Kommunalpolitikern, Helfern, Beamten aus Niedersachsen und Berlin. Als sie sich einem Kranwagen des DRK nähert, wirft der Fahrer den Motor an. Vor dem Fahrzeug ist ein Baumstamm platziert. Motorsägen liegen bereit. Der Kranarm schwenkt demonstrativ.



Merkel ist mit Zusagen vorsichtig



Merkel, im beigen Blazer und in Wanderschuhen, schüttelt Hände, lächelt, spricht mit Helfern. Ihr folgt in erdbraunem Jackett Ministerpräsident Weil, der Landrat und Bürgermeister Mertins. Wo die Deichmauer in die Sandsäcke übergeht, schleppen Boote der Wasserschutzpolizei treibende Baumstämme ans Ufer. Helfer des DRK ziehen sie mit der Motorwinde auf den Deich. Motorsägen knattern. Ein Polizeiboot schaltet das Blaulicht ein. Über dem Deich surrt eine Kamera-Drohne: Der einzige Drehflügler der niedersächsischen Polizei wurde nach Hitzacker abkommandiert. Merkels Gespräche mit Helfern der DLRG gehen im Krächzen eines Funkgerätes unter. "Alles Gute noch" und "Vielen Dank", sagt sie und wendet sich weiter.

Helfer und Hochwasserbetroffene erwarten bei solchen Besuchen Wertschätzung, die Landes- und Kommunalpolitiker Hilfszusagen. Merkel bleibt vorsichtig: Bundespolizei und Bundeswehr würden für ihre Fluthilfe "keine Rechnung schreiben", verspricht sie. Wie viel Geld sie in den geplanten Hochwasserfonds von Bund und Länder speisen will, lässt die Kanzlerin jedoch offen. Die Hände ineinandergelegt, verweist sie auf die Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag. Als zentrale Botschaft hinterlassen sie und SPD-Ministerpräsident Weil hier in Hitzacker, dass sich "der Hochwasserschutz bewährt" habe. Dann geht sie zu den Biertischen, um mit weiteren Helfern und ausgewählten Gästen zu sprechen.

Tilman Steffen ist Redakteur im Ressort Politik, Wirtschaft, Gesellschaft bei ZEIT ONLINE. Seine Profilseite finden Sie hier. Auf Twitter: @tilsteff

Der Leiter des örtlichen Museums überreicht ihr einen Brief, ein Einsatzleiter ein Buch. Merkels Amtsvorgänger Gerhard Schröder hätte wahlkampftauglich Schultern geklopft, die Gummistiefel unter den Tisch geschoben und Bier bestellt. Merkel aber redet im Stehen, geht von Tisch zu Tisch, der Niedersachse Weil lächelt, Bürgermeister Mertins macht Fotos aus der Distanz. Auf den Tischen steht Mineralwasser.

Angelika Thiel-Fröhlich ist eine Anwohnerin, mit der Merkel sprach. Die Psychotherapeutin zog ins Wendland, um der Natur nahe zu sein. Sie habe die Kanzlerin gebeten, doch mehr für naturnahen Hochwasserschutz zu tun, sagt sie hinterher. Die Erfahrungen der Vergangenheit lassen sie aber skeptisch sein: "Die Umweltminister sitzen so oft zusammen und versprechen Besserung, doch oft passiert zwei Wochen nach dem Hochwasser gar nichts mehr."



Als der Tross Richtung Helikopter abrauscht, bleibt Bürgermeister Mertins am Deich zurück. Auch er ist seine Botschaft losgeworden: danken und mehr Koordination der Bundesländer beim Hochwasserschutz anzumahnen. Erste Verbesserungen sieht er bereits: Sachsen-Anhalt flutete jetzt die Havelpolder, das minderte den Druck auf die Deiche im Wendland. "2006 wurden sie nicht geöffnet", sagt Mertins – ein Fehler aus heutiger Sicht, der sich so nicht wiederholen sollte.