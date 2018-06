Der Rathausvorplatz im sächsischen Grimma wurde zum See, die Straßen in Wust in Sachsen-Anhalt zum braunen Fluss. Was vorher idyllisch aussah, wurde durch das Hochwasser bis zur Unkenntlichkeit verändert. In den von der Flut betroffenen Gebieten sieht nichts mehr so aus wie vorher. Die Vorher-Nachher-Perspektive, der direkte Vergleich also, zeigt das Ausmaß besonders deutlich.