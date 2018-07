Etwa 30 Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace sind am frühen Montagmorgen in die französische Nuklearanlage Tricastin eingedrungen. Nach Angaben der Organisation kletterten sie auf die Gebäude, die die Reaktoren umgeben, und brachten dort Transparente mit der Aufschrift " Atomunfall in Tricastin – ist François Hollande der Präsident der Katastrophe?" an.

Die Aktivisten verlangten die Schließung der Anlage im Département Drôme im Südosten Frankreichs , die nach ihren Angaben zu den fünf gefährlichsten des Landes gehört. Mit einem Lichtprojektor projizierten sie einen riesigen Riss auf ein Reaktorgebäude. Einige Aktivisten seien auf Verladekräne an den Reaktoren 1 und 3 gelangt, teilten die Umweltschützer mit.

Dem französischen Innenministerium zufolge gelang es den Aktivisten aber nicht, die sensiblen Bereiche des Kraftwerks zu erreichen. Ministeriumssprecher Pierre-Henry Brandet sagte nach Informationen der Zeitung Le Monde , es handele sich um eine Medienaktion. Die Sicherheit des Kernkraftwerkes sei nicht beeinträchtigt worden. Bis zum Vormittag wurden demnach 21 Greenpeace-Aktivisten festgenommen, einige sollen sich noch auf dem Gelände befinden.



Das Kraftwerk Tricastin liegt gut 40 Kilometer nördlich von Avignon und wurde vor mehr als 30 Jahren gebaut. Nach Greenpeace-Angaben ist es neben dem Atomkraftwerk in Fessenheim an der Grenze zu Deutschland "am schlechtesten gegen Naturkatastrophen oder terroristische Angriffe geschützt". In den vergangenen Jahren hatten Greenpeace-Aktivisten immer wieder auf dem Gelände von Nuklearanlagen demonstriert, um auf Sicherheitsprobleme aufmerksam zu machen.

Frankreich betreibt mit 58 Reaktoren nach den USA weltweit die meisten Atomkraftwerke . Bis 2025 will Präsident François Hollande den Anteil des Atomstroms von derzeit rund drei Vierteln auf 50 Prozent zurückfahren und dafür unter anderem das AKW Fessenheim stilllegen. Umweltschützern geht das nicht weit genug.