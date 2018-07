Gewaltsame Proteste zum Start der Brasilienreise von Papst Franziskus : Bei Ausschreitungen zwischen Randalierern und Polizei in Rio de Janeiro wurde nach offiziellen Angaben am Montagabend ein Polizist durch einen Molotow-Cocktail verletzt. Die Polizei ging mit Gummigeschossen, Tränengas, Blendgranaten und Wasserwerfern gegen die Demonstranten vor. Nach Angaben des Fernsehsenders Globo wurde auch ein Journalist durch einen Brandsatz verletzt. Bei den Demonstrationen soll es unter anderem um die hohen Kosten des Papst-Besuches gegangen sein.

Die Ausschreitungen ereigneten sich in der Nähe des Gouverneurssitzes Palácio Guanabara, wo der Papst im Rahmen des Weltjugendtages kurz zuvor seine erste Ansprache gehalten und Präsidentin Dilma Rousseff getroffen hatte. Laut Polizei kam es zu fünf Festnahmen. Zuvor hatten in Rio einige Hundert Menschen von verschiedenen Organisationen gegen den Papst-Besuch und den Einfluss der Kirche protestiert.

Hunderttausende haben den Papst jedoch auch in dichtem Gedränge gefeiert. Vatikan-Sprecher Federico Lombardi sagte, Franziskus habe die turbulenten Minuten in der Menschenmenge von Rio de Janeiro genossen und keine Angst gehabt. Der Papst sei sehr zufrieden über die außerordentliche Begeisterung, mit der ihn die Stadt empfange.

Franziskus fordert stärkere Förderung von Jugendlichen



In seiner ersten Rede forderte Franziskus eine stärkere Förderung von Jugendlichen. "Die globale Krise hat der Jugend nichts Gutes gebracht. Wir riskieren, eine ganze Generation zu erleben, die keine Arbeit hatte", sagte der 76-Jährige. Zugleich kritisierte er "die Kultur der Ausgrenzung der Älteren". Die Jugend sei die Zukunft der Völker, doch die Senioren hätten "die Weisheit des Lebens, der Geschichte, des Vaterlands und der Familie".

Grund des Besuches von Papst Franziskus in Brasilien ist der katholische Weltjugendtag in Rio de Janeiro. Das Großereignis sollen bis zu 1,5 Millionen Menschen aus rund 170 Ländern besuchen. Franziskus hält während der knapp einwöchigen Reise insgesamt 13 öffentliche Ansprachen. Auf der Reise wird er sich auch mit Armen und Straftätern treffen.



Sprengsatz in Wallfahrtsort gefunden



Am Mittwoch wird Papst Franziskus in den Wallfahrtsort Aparecida im Bundesstaat São Paulo reisen. Nahe einem Schrein, den Franziskus besuchen will, hat die brasilianische Armee einen Sprengsatz entschärft. Das teilte die Armee des Landes mit. Der selbst gebaute Sprengsatz sei in den Sanitäranlagen eines Parkhauses entdeckt und entschärft worden.

Der Besuch des Papstes und der Weltjugendtag kosten den brasilianischen Steuerzahler mehr als 40 Millionen Euro. Im Juni waren Hunderttausende meist jugendliche Demonstranten gegen Korruption und die Verschwendung von Steuermitteln etwa für die Fußballweltmeisterschaft 2014 und die Olympischen Spiele 2016 auf die Straße gegangen.