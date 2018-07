Bei einem Busunglück im Süditalien sind am Sonntagabend mindestens 38 Menschen gestorben und zehn Personen schwer verletzt worden. Unter den Opfern sollen auch viele Kinder und Jugendliche sein, berichten italienische Medien.

Der Bus war ersten Ermittlungen zufolge in der Nähe von Neapel mit hoher Geschwindigkeit in ein Stauende gerast, hatte mehrere Autos gerammt, eine Leitplanke durchbrochen und war schließlich in eine Schlucht gestürzt.

Die Rettungskräfte rechnen mit weiteren Toten und Verletzen, insgesamt sollen knapp 50 Menschen mit dem Bus unterwegs gewesen sein. Die Pilgergruppe soll auf dem Rückweg nach Neapel gewesen sein. Die meisten Passagiere stammen aus der Region Kampanien in der Nähe der süditalienischen Großstadt.

Die Bergungsarbeiten waren schwierig. Der Bus blieb auf einem Abhang liegen. Mit elektrischen Sägen verschafften sich Helfer Zugang zu den Opfern und hielten immer wieder inne, um Hilferufe zu vernehmen.

33 Leichen wurden aus dem Wrack des Fahrzeuges geborgen, drei Tote fanden die Rettungskräfte unter dem Bus. Berichten zufolge ist auch der Busfahrer unter den Toten.

Warum der Bus so schnell auf das Stauende auffuhr, ist unklar. Medien berichten von möglichen Problemen mit den Bremsen. Augenzeugen sprechen von einem Knall, als ob der Reifen des Busses geplatzt sei, sagte ein Reporter.