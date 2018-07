Mindestens 21 Kinder sind in Ostindien gestorben, nachdem sie in der Schulkantine Reis und Linsen gegessen hatten. Das Bildungsministerium des betroffenen Bundesstaates Bihar bestätigte, dass Spuren von Insektengift in den Zutaten des kostenlosen Mittagessens gefunden worden waren. Neun Schüler starben bereits am Dienstag, zwölf weitere in der Nacht zum Mittwoch. Alle waren zwischen acht und zwölf Jahre alt.

Mehrere Kinder werden derzeit noch im Krankenhaus behandelt. Raja Yadav, der Vater eines kranken Kindes, sagte, sein Sohn habe sich übergeben und über Bauchschmerzen geklagt, als er von der Schule nach Hause gekommen sei.



In vielen der 29 indischen Bundesstaaten erhalten Kinder aus armen Familien kostenloses Essen an staatlichen Schulen. Die Regierung subventioniert die Mahlzeiten, damit mehr Eltern ihre Kinder in den Unterricht schicken. In Bihar seien dabei immer wieder verdorbene und minderwertige Lebensmittel verwendet worden, sagte Jagdambika Pal, Sprecher der auf Bundesebene regierenden Kongresspartei. Es komme immer wieder zu Lebensmittelvergiftungen.



In Bihar gingen Hunderte Menschen auf die Straße und protestierten. Nach einem Bericht der Times of India machten sie die Behörden für die Tragödie in dem Dorf Masrakh verantwortlich. Die Regierung des Bundesstaates versprach den Familien der Opfer jeweils eine Entschädigung von umgerechnet etwa 2.500 Euro.



In Indien leben nach offiziellen Angaben 455 Millionen Menschen unter der Armutsgrenze. Bihar gehört zu den ärmsten Bundesstaaten.