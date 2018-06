Im Prozess gegen den WikiLeaks-Informanten Bradley Manning hat die Staatsanwaltschaft dem Armee-Obergefreiten vorgeworfen, vertrauliche Dokumente aus Eigennutz weitergereicht zu haben. "Er war nur daran interessiert, es zu etwas zu bringen", sagte Staatsanwalt Ashden Fein in seinem mehrstündigen Schlussplädoyer. "Er war kein Humanist, er war ein Hacker." Manning habe gewusst, dass Al-Kaida und der inzwischen getötete Terrorchef Osama bin Laden das von ihm weitergegebene Material zu Gesicht bekommen würden.



Der Soldat ist wegen Unterstützung des Feindes angeklagt, wofür ihm lebenslange Haft droht . Der 25-Jährige hat zugegeben, mehr als 700.000 Protokolle aus den Kriegen in Afghanistan und dem Irak sowie Depeschen von US-Diplomaten und mehrere Videoaufnahmen von Gefechten an die Whistleblower-Plattform WikiLeaks weitergegeben zu haben, als er von November 2009 bis Mai 2010 in Bagdad stationiert war. In den meisten anderen Punkten beteuerte er seine Unschuld. Er habe eine Debatte anstoßen wollen, nicht den Feind unterstützen, sagte er.



Auf Manning geht auch die Veröffentlichung eines Videos zurück , dass zeigt, wie eine US-Hubschrauberbesatzung in Bagdad Menschen erschießt. Mit Abscheu reagierte die Weltöffentlichkeit auf die menschenverachtenden Kommentare, mit denen die Soldaten ihr Tun begleiteten.



Der Prozess gegen Manning findet vor einem Militärgericht in Fort Meade im US-Staat Maryland statt. Es ist das erste derartige Verfahren gegen einen Whistleblower. Bereits am Wochenende könnte das Gericht ein Urteil fällen. Das Strafmaß soll erst später verkündet werden.



Bei einer Verurteilung könnte das Verfahren Beobachtern zufolge zum Präzedenzfall für weitere Whistleblower werden – etwa für WikiLeaks-Chef Julian Assange und den Geheimdienst-Enthüller Edward Snowden . Assange hält sich seit Längerem in der Londoner Botschaft Ecuadors auf, Snowden im Transitbereich des Moskauer Flughafens. Die USA wollen beide unbedingt vor Gericht stellen.