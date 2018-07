Wieder erschüttert eine Gruppenvergewaltigung Indien : Eine Fotografin ist bei Aufnahmen für ein Lifestyle-Magazin von mehreren Männern sexuell missbraucht worden. Fünf Täter sollen die junge Frau und einen männlichen Begleiter in einer verlassenen Mühle in der Metropole Mumbai angegriffen haben. Über das Alter des Opfers gibt es in den indischen Medien unterschiedliche Angaben: Viele berichten, sie sei 23 Jahre alt, an anderer Stelle heißt es, sie sei 22.



Wie die Zeitung Times of India berichtet , schlugen zwei Männer der Gruppe den Begleiter am Donnerstagabend zusammen und fesselten ihn. Dann vergewaltigten sie die Frau mehrfach. Die Frau sei später mit inneren Blutungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Inzwischen ist ihr Zustand stabil. Sie arbeitet für ein englisches Magazin.

Zwanzig Menschen wurden von der Polizei zu dem Fall befragt. Ermittler suchen weiter nach möglichen Zeugen oder Tätern , hieß es. Die Behörden veröffentlichten Phantombilder der Beschuldigten. Ein Mann wurde laut Medienberichten bereits festgenommen, vier weitere mutmaßliche Täter seien identifiziert.



Die jüngste sexuelle Attacke sorgte für Aufregung in Indien. Im Parlament in Neu Delhi änderten die Abgeordneten die Tagesordnung und diskutierten über die Sicherheit von Frauen im Land. "Wir sind nur Zuschauer bei den ganzen Verbrechen gegen Frauen", sagte Oppositionspolitikerin Smriti Irani.



Viele Inder erinnert der Fall an eine Tat vom Dezember letzten Jahres. Damals war eine 23 Jahre alte Studentin in der Hauptstadt Neu Delhi in einem Bus entführt, vergewaltigt und mit einer Eisenstange gefoltert worden. Zwei Wochen später starb die junge Frau an ihren inneren Verletzungen. Das Verbrechen hatte landesweit Proteste ausgelöst, die Gesetze wurden daraufhin verschärft und die Polizei sollte sensibilisiert werden. Mittlerweile werden deutlich mehr sexuelle Verbrechen angezeigt.