Der marokkanische König Mohammed VI. hat auf die tagelangen Proteste gegen die Freilassung eines spanischen Pädophilen reagiert und die Begnadigung aufgehoben.

Der Mann war 2011 in Rabat wegen der Vergewaltigung von elf Kindern und Jugendlichen zu 30 Jahren Haft verurteilt worden. Anfang der Woche wurde er im Rahmen einer Amnestie des Königs für insgesamt 1.044 Menschen begnadigt. Mit dem Mann kamen 47 weitere in Marokko inhaftierte Spanier frei. Medienberichten zufolge hat der Mann Marokko bereits verlassen, es wird vermutet, dass er in Spanien ist.

Die Begnadigung hatte viele Marokkaner empört, es gab Demonstrationen und Sitzblockaden. Am Freitag löste die Polizei Demonstrationen Tausender Menschen gewaltsam auf. Dabei seien allein bei einer Kundgebung vor dem Parlament in Rabat mehrere Menschen verletzt worden, berichteten das Nachrichtenportal Afrik und andere Medien. In Marokko protestieren die Einwohner nur selten gegen den König.

Mohammed VI. sagte am Sonntag, er hätte den Kinderschänder nicht begnadigt, wenn er über dessen Verbrechen informiert gewesen wäre, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur MAP. Am Sonntagabend hieß es in einer Erklärung des Palastes, der König habe entschieden, "die zuvor gewährte Begnadigung wieder zurückzuziehen". Der König bat die Justizminister Spaniens und Marokkos, "die Folgen, die sich aus der Rücknahme der Begnadigung ergeben", zu diskutieren. Die Entscheidung sei "in Anbetracht von Verfahrensfehlern, der Schwere der Verbrechen und aus Respekt vor den Opfern" getroffen worden.

Außerdem forderte Mohammed VI. die Umstände der Freilassung zu untersuchen. Nach Angaben des spanischen Außenministeriums hatten die marokkanischen Behörden die Liste der Begnadigten erstellt. Die oppositionellen Sozialisten in Spanien wollten im Madrider Parlament eine Stellungnahme von der konservativen Regierung einfordern.