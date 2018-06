Das Oberlandesgericht München hat im NSU-Prozess den womöglich einzigen Überlebenden der rechten Terrorserie als Zeugen vorgeladen. Das gab ein Sprecher des baden-württembergischen Innenministeriums bekannt und bestätigte damit einen Bericht der Stuttgarter Zeitung.



Der Polizist überlebte 2007 einen Mordanschlag in Heilbronn, bei dem Michèle Kiesewetter getötet wurde. Das Verbrechen wird dem NSU zugerechnet. Der damals 24 Jahre alte Martin A. überlebte schwer verletzt und trug ein schweres Trauma davon. Seine Kollegin starb. Die beiden Polizisten wurden offenbar bei einer Mittagspause in ihrem Streifenwagen in Hannover angegriffen.

Das Gericht lädt den heute 31-Jährigen gegen die Bedenken des Innenministeriums von Baden-Württemberg vor, schreibt die Stuttgarter Zeitung. Der NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestags hatte im Hinblick auf den Gesundheitszustand auf eine Zeugenladung verzichtet. Der Mann arbeitet heute wieder im Polizeidienst.



"Immerhin ist er der einzige Überlebende dieser ganzen Mordserie. Man wird darum bitten, alles zu tun, was möglich ist, um den Zeugen im Hinblick auf sein Persönlichkeitsrecht zu schonen", sagte ein Ministeriumssprecher der Zeitung. Das Oberlandesgericht solle davon überzeugt werden, eine Vernehmung per Videokonferenz oder mithilfe eines Sichtschutzes im Gerichtssaal zu akzeptieren.



Der Beamte habe sich 2008 in einer Hypnosesitzung an Details vom Tattag erinnert, schreibt die Zeitung. Anhand dieser Angaben sei das Phantombild eines Mannes angefertigt worden – es passe jedoch nicht zum Aussehen der NSU-Terroristen Böhnhardt und Mundlos.