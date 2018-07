Inhalt Seite 1 — Auf der Suche nach dem verlorenen Glauben Seite 2 — Wallfahrt aus Gewohnheit Auf einer Seite lesen

Tschenstochau. Der nordöstliche Zipfel Schlesiens ist eine stille Region. Das verraten schon die Namen der Siedlungen, die hier Koniecpol oder Zalesice heißen – "Ende der Felder" oder "hinter dem Wald".

Doch im milden Licht des Spätsommers wird es zwischen den abgeernteten Äckern laut. Pilger ziehen durch die Wälder und über die Felder. Allein aus Warschau machen sich jedes Jahr Zehntausende Menschen auf den Weg hierher. Sie vereinigen sich zu, wie sie es ausdrücken, Legionen von jeweils mehreren Tausend Menschen. Zu Mariä Himmelfahrt am 15. August hat die Pilgersaison ihren Höhepunkt.

Sie singen, lachen, schieben Kinderwagen vor sich her, als seien sie auf einem Familienausflug. Prediger beten über Megafone, die sie mit sich führen. Oder sie fordern in den Pausen wie Animateure zum Gruppentanz auf.



Agnieszka liegt im Gras und schaut zu, wie andere eine Polka proben. Sie ist erschöpft. "Mir stecken die 200 Kilometer von Warschau bis hier in den Knochen", sagt die junge Frau. Noch sind es zwei Tagesmärsche bis zum Ziel, dem Kloster auf dem Hellen Berg in Tschenstochau, zur legendären Schwarzen Madonna. Die Ikone wird in Polen als wichtigste religiöse Reliquie verehrt – aber auch als nationales Symbol.

Wallfahrtsort Tschenstochau Wallfahrtsort Tschenstochau Tschenstochau, 120 Kilometer nordwestlich von Krakau, ist der wichtigste Wallfahrtsort im katholischen Polen. Alljährlich pilgern mehr als drei Millionen Christen aus aller Welt zur berühmten Schwarzen Madonna im Paulinerkloster auf dem Hellen Berg (Jasna Góra). Die Ikone stammt ursprünglich aus der heutigen Ukraine und wurde von Stadtgründer Herzog Wladyslaw II. nach Tschenstochau gebracht. Im 17. Jahrhundert sollen Mönche die Madonna nördlich von Krakau gegen die anrückenden Schweden ins Feld geführt und ihre Heimat erfolgreich verteidigt haben. Kurz darauf erklärte König Kazimierz die Muttergottes zur "Königin Polens". Mit der Zeit dunkelte das Holz der Ikone stark nach – daher der Name Schwarze Madonna. Der polnische Papst Johannes Paul II., der im kommenden Oktober heiliggesprochen werden soll, pilgerte kurz nach seiner Wahl im Jahr 1978 nach Tschenstochau. Seit vergangenem Frühjahr erinnert daran die weltgrößte Papststatue, die am Rande der Stadt mit ihren rund 230.000 Einwohnern in einem Freizeitpark steht.

In den achtziger Jahren pilgerten die Solidarność-Revolutionäre zu Hunderttausenden nach Tschenstochau. Das kommunistische Regime, dass den Atheismus staatlich verordnet hatte, war dagegen machtlos. Heute sind die Herausforderungen der Kirche eher in den Zwängen und den Verlockungen des Kapitalismus zu suchen.



"Ich opfere meinen Urlaub, um hier zu sein", erklärt Agnieszka und klingt wenig begeistert. Sie ist 24 Jahre alt, trägt eine Tätowierung am Oberarm und wäre vermutlich lieber in Warschau geblieben. Im August gibt es dort den Summer Jazz in der Altstadt, Chopin-Konzerte im Königlichen Bäderpark und Strandpartys am Weichselufer – die Events des modernen Polen A.

So nennen Soziologen die wirtschaftlich erfolgreichen und dynamischen Regionen im Zentrum und im Westen Polens. Die nordschlesischen Provinzen gehören dagegen zum Polen B, dem Polen der Storchennester und der Marienstatuen. Agnieszka ist 1989 geboren und ein Kind des Polen A.