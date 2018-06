Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat die deutsche Justiz wegen eines Verstoßes gegen die pflichtgemäße Überprüfung der Sicherungsverwahrung gerügt. Geklagt hatte ein 54-Jähriger, dessen Sicherungsverwahrung nicht, wie gesetzlich vorgesehen, nach zwei Jahren erneut überprüft worden war.

Die fortgesetzte Sicherungsverwahrung ohne eine erneute medizinische Untersuchung sei willkürlich gewesen, heißt es in dem Urteil aus Straßburg. Die deutschen Behörden hätten die Gefährlichkeit des Mannes erneut prüfen müssen.

Die Sicherungsverwahrung nach Ablauf der Haftstrafe 2009 war beschlossen worden, weil der Mann an psychischen Störungen leide und gefährlich für die Öffentlichkeit sei. Er saß ursprünglich wegen sexueller Gewalt und anderen Straftaten im Gefängnis.

Der EGMR stellte jetzt eine Verletzung des Rechts auf Freiheit und Sicherheit fest und sprach dem Mann ein Schmerzensgeld von 5.000 Euro zu. Das Urteil bedeutet nicht die Freilassung des Mannes, die Justiz wird aber aufgefordert, ein neues Gutachten über seine Gefährlichkeit einzuholen. Gegen den Richterspruch kann Berufung eingelegt werden.

BGH: Länder müssen Ex-Sicherungsverwahrte entschädigen

Der Bundesgerichtshofs (BGH) beschloss derweil in Karlsruhe, dass die Bundesländer Straftätern, die zu Unrecht in Sicherungsverwahrung saßen, entschädigen müssen. Der Anspruch folge direkt aus der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), sagte der Vorsitzende Richter Wolfgang Schlick in der mündlichen Verhandlung.

Geklagt hatten vier Sexualstraftäter, deren Sicherungsverwahrung nachträglich über zehn Jahre hinaus verlängert worden war. Diese Verlängerung wurde 2009 vom EGMR für rechtswidrig erklärt. Vor dem BGH war im Wesentlichen noch umstritten, ob der Bund oder die Länder die Betroffenen entschädigen müssen.