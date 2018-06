In Deutschland werden neue Ermittlungsverfahren gegen mutmaßliche NS-Kriegsverbrecher eröffnet. Wie der Leiter der Zentralen Stelle zur Aufklärung von NS-Verbrechen, Kurt Schrimm, mitteilte, geht es dabei um 30 Aufseher des früheren Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau , denen Beihilfe zum Mord vorgeworfen wird. Ob und in wie vielen Fällen Anklage erhoben werden kann, steht noch nicht fest.



Schrimm sagte, seine Behörde habe keine Kenntnisse über den Gesundheitszustand der mutmaßlichen Täter. Die Betroffenen seien bis zu 97 Jahre alt. Die örtlich zuständigen Ermittlungsbehörden müssten entscheiden, ob sie Anklage erheben. Schrimm warnte deshalb vor überzogenen Erwartungen. "Es kann sein, dass einige wenige übrigbleiben", sagte er.

Die untersuchten Tatbestände liegen im Zeitraum des Zweiten Weltkriegs. Bisher blieben viele mutmaßliche Täter straffrei, weil der Bundesgerichtshof 1969 im Fall Auschwitz festgelegt hatte, dass für eine Verurteilung der Wächter die individuelle Schuld nachgewiesen werden muss. Dies war vielfach nicht möglich. In den Vorermittlungen für den Prozess gegen KZ-Aufseher John Demjanjuk definierte die NS-Fahndungsstelle die Beihilfe zum Mord in Vernichtungslagern aber neu. Demnach ist jeder belangbar, der in einem KZ dazu beigetragen hat, dass die Tötungsmaschinerie funktionierte – egal ob direkt als Befüller der Gaskammern oder indirekt etwa als Koch.

Schrimm zufolge liegen in Baden-Württemberg sechs Fälle vor, welche die Staatsanwaltschaft Stuttgart als Schwerpunktbehörde übernehmen wird. In Bayern gibt es demnach sieben Fälle, in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen je vier, in Sachsen-Anhalt und Hessen je zwei und in fünf weiteren Bundesländern je ein Ermittlungsverfahren.

Sieben weitere NS-Verbrecher im Ausland aufgespürt

Neben den 30 Beschuldigten, die in Deutschland wohnen, haben die Ermittler sieben weitere mutmaßliche NS-Verbrecher identifiziert , die im Ausland leben, darunter einer in Israel . Der Aufenthalt von zwei weiteren Beschuldigten konnte noch nicht genauer ermittelt werden.



Die Zentrale Stelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg soll NS-Täter ermitteln und mithilfe der Staatsanwaltschaften vor Gericht bringen. Sie wurde 1958 gegründet und lieferte das Material für etliche NS-Verfahren, wie etwa die Auschwitz-Prozesse in den 1960er Jahren in Frankfurt, den Majdanek-Prozess in Düsseldorf sowie den Demjanjuk-Prozess in München .

Ein weiterer, davon unabhängiger Kriegsverbrecherprozess, hat am gestrigen Montag in Hagen begonnen. Dem 92-jährigen Niederländer Siert Bruins wird vorgeworfen , 1944 an der Erschießung des niederländischen Widerstandskämpfers Aldert Klaas Dijkema beteiligt gewesen zu sein.