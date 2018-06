Die Katholische Kirche sieht sich erneut mit Vorwürfen des Kindesmissbrauchs gegen einen hohen Geistlichen konfrontiert. Der Botschafter des Vatikans in der Dominikanischen Republik, Erzbischof Josef Wesolowski, soll sich an Messdienern vergangenen haben. Die Behörden in dem lateinamerikanischen Land haben Ermittlungen gegen den 65-jährigen Nuntius aufgenommen, der Papst hat ihn von seinem Posten abgezogen.

Bislang sind von offizieller Seite keine Einzelheiten zu dem Fall bekannt. Wesolowski war bereits vor einigen Wochen plötzlich aus der Dominikanischen Republik abgereist, was zu Spekulationen in den Medien geführt hatte. So zitierte der Fernsehsender NCDN einen Gemeindevorstand des Ortes Juncalito, wonach Wesolowski in einem Raum zusammen mit Messdienern geschlafen habe. In dem Ort erhoben Bewohner auch Anschuldigungen gegen einen weiteren Priester, einen Freund von Wesolowski.

Genau diesen Medienberichten gehen die Ermittler nun nach. "Wir werden es nicht zulassen, dass die Katholische Kirche oder eine andere religiöse Institution als Schutzschild benutzt werde, um illegale Handlungen, vor allem gegen Kinder vorzunehmen", sagte Generalstaatsanwalt Francisco Dominguez Brito. Ein ranghoher Beamter sei mit den Ermittlungen betraut worden.



Die Kirche äußerte sich zurückhaltend und bestätigte lediglich, dass die Vorwürfe gegen Erzbischof Wesolowski untersucht würden. Vatikansprecher Federico Lombardi sagte, bislang gebe es nur Gerüchte, es seien noch keine konkreten Anschuldigungen eingegangen.

Allerdings gehen Beobachter davon aus, dass die Hinweise sehr konkret sind und die Untersuchung gerechtfertigt ist. Allein, dass der Papst seinen Nuntius abberufen hat, spreche dafür. Ein solcher Schritt gilt Kirchenexperten als sehr ungewöhnlich.



Wo sich Wesolowski inzwischen aufhält ist nicht bekannt. Sein ebenfalls beschuldigter Freund hielt sich, als die Vorwürfe bekannt wurden, gerade zum Urlaub in Polen auf – und kehrte nicht mehr in die Dominikanische Republik zurück.