Vor sechs Wochen dröhnten hier an der Uferpromenade von Minia noch die Musikboxen, saßen junge Leute zusammen und hallte ihr Lachen über den Nil. Jetzt herrscht Totenstille, und Magdy al-Ahmed starrt den ganzen Tag auf die beiden schwimmenden Wracks, die er jetzt im Auftrag ihrer koptischen Besitzer bewacht. Jeden Morgen geht er herunter zum Schiffsanleger und schließt sich mit einer dicken Eisenkette ein.



Es fällt ihm schwer, über die halbe Schicksalsstunde zu sprechen an jenem 13. August, als sich nach der blutigen Räumung der beiden Muslimbrüder-Protestcamps in Kairo mit mehr als 500 Toten in ganz Ägypten der Furor der Islamisten auch hier entlud. Erst flogen Steine, dann brachen die Rasenden die Zäune nieder, Minuten später schlugen aus den beiden Restaurantschiffen Mermaid und Dahabiya meterhoch die Flammen. Der 33-jährige Kellner flehte um sein Leben, die Peiniger ließen ihn gehen. Nebenan, in der Mermaid verbarrikadierten sich Koch und Kellner in Panik in der Toilette und verbrannten bei lebendigem Leibe – der eine Christ, der andere Muslim.

Nirgendwo in Ägypten tobte der Hass gegen die Christen so wie in Minia. Nirgendwo wurden nach dem Sturz von Präsident Mohammed Mursi so viele Kirchen, Klöster, Schulen, Waisenhäuser, Gemeindezentren und koptische Läden angezündet wie in der oberägyptischen Nilprovinz, wo einst Pharao Echnaton mit Nofretete seine berühmte Hauptstadt Amarna erbaute. Die Zeiten, in denen Minia zusammen mit Luxor und den Pyramiden in Giza zu den wichtigsten Touristenattraktionen Ägyptens gehörte und jährlich drei Millionen Besucher anzog, sind seit einer Generation Geschichte.

In den neunziger Jahren wandelte sich die Stadt neben Assiut zu einer Hochburg radikaler Islamisten. Ein Drittel der Einwohner ist arbeitslos, die Hälfte kann weder lesen noch schreiben. Die Provinz Minia gilt als das Armenhaus Ägyptens, hier gibt es weder Industrie noch Investitionen. Bei der Präsidentenwahl 2012 stimmten 88 Prozent für Mursi. Und so rückten hier nach dessen Sturz besonders viele bärtige Schlägerhorden aus, um Rache zu nehmen – an der Polizei und an den Christen. Drei Anläufe und vier Wochen brauchten Polizei und Armee, um die nahe gelegene Kleinstadt Dalga wieder unter staatliche Kontrolle zu bringen. Dort hatten Islamisten sämtliche Ordnungskräfte verjagt und die christliche Minderheit mit Schutzgeldern, Entführungen und Erpressungen terrorisiert.

Die Polizei rührte keinen Finger

Pater Biman stecken der Schock und das Gefühl totaler Hilflosigkeit noch genauso in den Knochen wie der hartnäckige Brandgeruch in den verschmorten Gemäuern des Jesuiten-Campus. "In den Gesichtern stand der pure Hass, als wenn ich von einem anderen Stern käme und kein Recht zum Leben hätte", sagt er. Dabei hat das kirchliche Gymnasium einen weit über Minia hinaus reichenden Ruf. In der Obhut des Ordens, der im Vorjahr noch sein 125-jähiges Ortsjubiläum feierte, stand die älteste Bibliothek der Stadt. Das Gros der Bestände war muslimische Literatur, viele Werke unersetzlich, geblieben von den 10.000 Büchern ist nur noch Asche. Das vierstöckige Sozialzentrum, deren Hilfesuchende zu 85 Prozent Muslime waren, ist eine einsturzgefährdete Ruine. Computer, Schreibtische, Drucker und Schränke – alles schleppten die Plünderer davon. Im Hof reihen sich die Skelette von Schulbussen und Autos. Die wertvollen Rollstühle für Schwerstbehinderte sind verkohlter Schrott. Allein Klostergebäude und Schultrakt blieben verschont, weil die Molotow-Cocktails im Treppenhaus nicht zündeten. Selbst die 50 Tauben im Großgehege auf dem Kinderspielplatz ließen die Randalierer mitgehen, von denen viele offenbar auch aus der unmittelbaren Nachbarschaft stammten.

"Wir haben dazu keinen Befehl", beschied der zuständige Offizier dem Pater, als er zur nahen Polizeiwache rannte und um Hilfe flehte. Die Beamten rührten keinen Finger, selbst als der Rauch des Jesuitenzentrums himmelhoch über Minia stand. Fünf Wochen nach der Katastrophe ließen sich die Ermittler erstmals blicken, um die Ruinen zu begutachten. Jahrzehntelange Arbeit für die vernachlässigte Nil-Kommune liegen in Trümmern – und keinen von Minias Stadtvätern scheint das groß zu kümmern.