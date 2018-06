Die schweren Buschfeuer in Australien bedrohen inzwischen auch die Metropole Sydney . Die Lage spitzte sich im Laufe des Sonntags zu, mehr als 200 Gebäude brannten im Hinterland nieder. Die Einsatzkräfte befürchten, dass mehrere Brände zu einer Feuerfront zusammenwachsen und sich Richtung Sydney bewegen. Mehr als 2.000 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Dutzende Teams legten in der Nacht zum Montag in der Region Blue Mountains kontrollierte Feuer. Die abgebrannten Schneisen im Hinterland Sydneys sollen die Ausbreitung der Brände stoppen.



Von mehr als 50 Bränden waren am Montagmorgen mindestens zwölf außer Kontrolle. Sie breiten sich sowohl Richtung Sydney als auch nach Westen aus. Eine Feuerfront bei Springwood ist keine 25 Kilometer von Penrith entfernt, das zum Großraum Sydney ( Greater Sydney ) gehört und als Vorort gilt. Allerdings sind es von dort bis zum mitten in der Stadt gelegenen Opernhaus noch 60 Kilometer. Die Nachrichtenagentur AFP berichtete, dass Sydney in eine dichte Rauchwolke gehüllt war. Den Bewohnern sei geraten worden, nicht nach draußen zu gehen und keinen Sport zu treiben.

Die Feuer haben in der vergangenen Woche mehr als 100.000 Hektar Land niedergebrannt. Ein Mensch kam ums Leben, nachdem er beim Löschen seines Hauses einen Herzinfarkt erlitten hatte.

Das Wetter verschafft den Einsatzkräften zunächst etwas Luft: Am Montag stiegen zwar die Temperaturen, der Wind war mit 25 Stundenkilometern jedoch moderat. Das gab der Feuerwehr eine Chance, die bestehenden Brände einzudämmen. Das ist dringend nötig, da es bis Mittwoch deutlich windiger werden soll. Damit wächst die Gefahr, dass glimmende Asche Kilometer weit getragen wird und neue Brände entfacht.

In den australischen Sommermonaten von Dezember bis Februar gibt es regelmäßig Buschfeuer. In diesem Jahr begannen die Brände aber früher als üblich, weil es schon sehr heiß ist und zuletzt wenig Regen fiel. Im Jahr 2009 waren bei Buschbränden im Bundesstaat Victoria 173 Menschen ums Leben gekommen.