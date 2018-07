In der Affäre um den Limburger Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst steht eine Entscheidung im Vatikan bevor. Papst Franziskus empfängt an diesem Donnerstag den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Zollitsch . Bei dem schon länger geplanten Gespräch soll es auch um die Vorwürfe gegen den Limburger Bischof gehen, der wegen der hohen Kosten für seine Residenz und eines drohenden Strafbefehls wegen Falschaussage massiv in der Kritik steht.

Wann die Audienz beginnt und ob der Papst sofort eine Entscheidung in dem Fall trifft, ist unklar. Nur der Pontifex kann eine Amtsenthebung des Limburger Bischofs anordnen oder ihm einen Amtsverzicht nahelegen. Neben Zollitsch hält sich seit Sonntag auch Tebartz-van Elst selbst in Rom auf. Er wartet seitdem auf eine Audienz beim Papst – bislang vergeblich.

Zahlreiche Politiker, Verbände und Kirchenorganisationen haben ihn inzwischen zum Amtsverzicht aufgefordert. Auch Zollitsch hatte sich zuletzt mehrfach deutlich von seinem Limburger Glaubensbruder distanziert. Er bezeichnete die Situation in dem Bistum als schwierig und bedrückend. "Ich bin sicher, dass sich der Bischof gründlich mit der notwendigen Selbstkritik auseinandersetzen wird", sagte er bereits vor einigen Tagen und rief seine Glaubensbrüder zur Bescheidenheit auf.



Dem Limburger Bischof wird Verschwendung beim Bau seiner neuen Residenz vorgeworfen. Inzwischen ist klar, dass sich die Baukosten auf mindestens 31 Millionen Euro belaufen . Ursprünglich waren 2,5 Millionen Euro genannt worden. Zudem hat die Hamburger Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl gegen Tebartz-van Elst wegen falscher Erklärungen an Eides statt beantragt. Dabei geht es um Aussagen des Geistlichen wegen eines Erste-Klasse-Flugs nach Indien .



Entscheidung über Untreue-Verfahren

Auch die Limburger Staatsanwaltschaft will in den kommenden Tagen entscheiden, ob sie ein Ermittlungsverfahren gegen den Bischof eröffnet. Ihr liegen wegen der hohen Baukosten für die Residenz mehrere Anzeigen wegen Untreue vor.

In den vergangenen Tagen hatten zahlreiche Bistümer auf die öffentliche Kritik am Finanzgebaren von Bischof und Kirche reagiert und ihre Finanzen offengelegt . Bisher hatten die meisten Diözesen über die bischöflichen Vermögen, die nicht Teil des regulären Haushalts sind, im Einklang mit dem geltenden Staatskirchenrecht nicht öffentlich Rechenschaft abgelegt . Kritiker sprechen deshalb von Schattenhaushalten.