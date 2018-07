"Wir sind Papst", titelte die Bild-Zeitung, als Josef Ratzinger im April 2005 Oberhaupt der Katholiken wurde. Das war anmaßend. Denn viele Deutsche, die mit der Kirche nichts am Hut haben, fühlten sich von diesem glaubensstrengen bayerischen Petrus-Nachfolger sicher nicht vertreten. Dennoch wird es viele Landsleute Ratzingers interessiert haben, wie er die kirchliche Lehre auslegte und ob er sie als Benedikt XVI. vorlebte – als Bestätigung ihrer ablehnenden Haltung oder aber mit respektvoller Neugier, mit der sie vielleicht auch Auftritte des Dalai Lama verfolgen.

Nun ist ein weit weniger prominenter Vertreter der katholischen Religionsgemeinschaft unfreiwillig ins Licht der Öffentlichkeit getreten. Vorgehalten werden ihm die hohen Baukosten seines pompösen Bischofpalastes in Limburg, sein autoritärer Führungsstil und seine mangelnde Liebe zur Wahrheit. Warum bewegt dieser Franz-Peter Tebartz-van Elst die Medien und Bürger seit Tagen so sehr?

Ludwig Greven ist Politik-Redakteur bei ZEIT ONLINE. Seine Profilseite finden Sie hier.

Klar, Limburg ist nicht Stuttgart 21, wie der Kollege Christopher Pramstaller schrieb. Es geht nicht um eine Staatsaffäre, nur um das bizarre Gebaren eines Diözesan-Vorstehers aus der hessischen Provinz mit seltsamem Namen. Aber die Frage, ob der Bahnhof in der baden-württembergischen Landeshauptstadt unter die Erde gelegt wird oder nicht und was das kostet, betraf zunächst auch nur deren Einwohner. Und doch wurde daraus eine heftige bundesweite Debatte, weil anhand dieses Falls eine weit größere Frage verhandelt wurde: die Beteiligung der Bürger an der Entscheidung über staatlichen Großprojekte.

Auch in der Aufregung um den offenkundig unmoralischen Limburger Vertreter christlicher Moral schwing, neben allfälliger voyeuristischer Schadenfreude über einen entzauberten Anführer einer gesellschaftlichen Großinstitution, mehr mit. Bei den einen anti-elitäre Genugtuung nach dem Motto: "Da sieht man mal wieder, die da oben sind auch nicht besser."



1/10 Luftbild vom Neubau des Bischofssitzes des Limburger Bischofs Franz-Peter Tebartz-van Elst © Thomas Frey/dpa 2/10 Kapelle des Bischofshauses auf dem Areal der alten Vikarie © Fredrik von Erichsen/dpa 3/10 Kapelle des Bischofshauses gegenüber dem Limburger Dom © Fredrik von Erichsen/dpa 4/10 Bischofshaus auf dem Areal der alten Vikarie © Fredrik von Erichsen/dpa 5/10 Eingang zur Kapelle des Bischofshauses © Fredrik von Erichsen/dpa 6/10 Eingangs-Schild zum Bischofshaus © Fredrik von Erichsen/dpa 7/10 Franz-Peter Tebartz-van Elst im Dezember 2012 im Innenhof vor der Kapelle des Bischofshauses © Boris Roessler/dpa 8/10 Franz-Peter Tebartz-van Elst im Dezember in der Kapelle des Bischofshauses © Boris Roessler/dpa 9/10 Franz-Peter Tebartz-van Elst im Dezember 2012 in der Kapelle des Bischofshauses © Boris Roessler/dpa 10/10 Franz-Peter Tebartz-van Elst im Dezember in der Kapelle des Bischofshauses © Boris Roessler/dpa





Bei den anderen aber, nicht nur Gläubigen, lösen die Anmaßung und die Lügen des Bischofs vermutlich tatsächlich Empörung aus. Empörung darüber, dass hier ein Mann Gottes ganz offenkundig nicht begreift, dass wir nicht mehr im Mittelalter leben, als sich ein Kirchenfürst alles erlauben konnte. Und Empörung darüber, dass er so eindeutig gegen christliche Gebote verstoßen hat, die er selber lehren und verbreiten sollte.

Denn auch wenn die meisten Menschen in Deutschland der Kirche fern stehen, stoßen sich viele zurecht an solch krassen Fällen von Doppelmoral, erst recht, wenn der Betreffende sich besonders christlich-konservativ gebärdet. Zumal der neue Papst sich gerade bemüht zu demonstrieren, dass Bescheidenheit eine der christlichsten Tugenden ist.

Deshalb kann selbst die Frage, ob der Noch-Bischof mit einer Billig-Airline zum Rapport im Vatikan geflogen ist (oder First Class wie bei seinem Besuch in indischen Slums), von Interesse sein. Denn sie könnte Aufschluss darüber geben, ob der Mann am Ende vielleicht doch noch etwas verstanden oder ob er vollends abgehoben und kritikresistent ist. Davon wiederum dürfte auch sein Schicksal als Bischof abhängen. Danach darf man Limburg getrost wieder vergessen.