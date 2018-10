Es gibt einen Seitenaufgang im Zentralbahnhof von Rio de Janeiro, der nicht zu den Gleisen oder Ticketautomaten führt, sondern zu dem umstrittensten Mann von Rio de Janeiro. Er führt in die Diensträume von José Mariano Beltrame – 56 Jahre alt, ein Mann mit einer harten Tenorstimme und dem Blick eines Falken, der oberste Sicherheitschef des Staates Rio de Janeiro. Der Mann, der die Stadt für die Fußball-WM 2014 und für die Olympischen Spiele 2016 sicher machen soll.

"Ich will vorsichtig sein, was ich sage", sagt Beltrame gleich zu Beginn des Interviews. "Wir haben Fortschritte in der öffentlichen Sicherheit gemacht. Aber das ist so ein Thema, da passiert plötzlich irgendetwas auf der Straße draußen – und die Wahrnehmung ändert sich komplett."

Stimmt. Beltrame ist für ein außergewöhnlich kontroverses Polizeiprogramm verantwortlich: Seit 2008 hat er 36 Elendsviertel von speziellen Polizeitruppen besetzen lassen, sogenannten Befriedungseinheiten (UPP). Die größte Aufmerksamkeit erhielten Favelas in der Nähe von Touristengebieten.

Drei Banden kämpfen um Territorien

Und siehe da: In diesen vornehmeren Vierteln ging seither die Zahl der gemeldeten Überfälle und Gewaltverbrechen eine Zeit lang zurück. Doch allmählich scheinen die alten Zeiten zurückzukehren: Am Dienstag erst raubte eine Dreierbande mit einer Handgranate einen Lotterieladen in der Innenstadt aus, die Meldungen über Raubüberfälle auf Restaurants, Strände und Wandergruppen in den Bergen nehmen zu. Im Sommer wurde ein deutscher Tourist in der Favelas Rocinha angeschossen.

Noch schlimmer sieht es in den Armutsgebieten Rios aus, in die kaum ein Tourist je kommt: Am Donnerstag wurde ein 11-jähriges Kind im Vorort Bangú erschossen, weil es in eine Schießerei zwischen Banden und Sicherheitskräften geriet. In der Favela Maré blieben zwei Tage lang Schulen geschlossen, weil draußen in den Straßen ein Bandenkrieg tobte. In der Kriminalitätsstatistik für den August ist die Zahl der Morde nach längerer Zeit wieder deutlich gestiegen. Die Menschen haben Angst. "Wir müssen wachsam bleiben", sagt Beltrame. "In der öffentlichen Sicherheit erzielt man niemals einen dauerhaften Sieg."

Aber im Augenblick steht wohl eher ganz grundsätzlich das Sicherheitskonzept Rio de Janeiros auf dem Prüfstand: Kann man der Gewalt wirklich mit Gewalt begegnen und hoffen, dass es dauerhaft besser wird? "Es gibt eine Besonderheit in Rio de Janeiro", erläutert der Sicherheitschef im Gespräch mit der ZEIT. "Hier treiben drei Banden ihr Unwesen, und sie führen einen Kampf um Territorien."

"Dieser Kampf läuft mitten in der Stadt ab", sagt Beltrame und deutet aus seinem Fenster. Man kann die Providência sehen, die älteste Favela der Stadt, ein Hügel voller Häuser und Hütten gleich hinter dem Zentralbahnhof. "Ich habe häufig hier im Büro gesessen und von dort drüben die Schüsse gehört". Ein junger Mensch aus der Favela, der in das Drogenmilieu gerät, sagt Beltrame, "weiß, dass er mit 22 oder 23 in einem Bandenkrieg sterben wird". Da müsse man ansetzen, wenn man Rio sicherer machen wolle. "Hier in Rio ist die Verbindung zwischen Drogenhandel und Gewalt zu stark", sagt er. "In Berlin können Sie ja auch Kokain kaufen, ohne dass Sie gleich mit bewaffneten Banditen zu tun haben."

Anders als die Patrouillen vorher und nachher, verliefen die Einmärsche der Polizei in die Favelas, die so genannten "Pazifikationen", ohne viel Gewalt: Beltrame erzählt, dass einige Drogenbosse vorab in andere Favelas und Städte geflohen seien, "aber das waren nur sehr wenige". Dort seien sie nun schwächer als zuvor, verletzlicher, ohne Imperium, in einer neuen Rivalität mit einem bereits ansässigen Boss. Es ist offensichtlich ein Teil von Beltrames Strategie, Verbrecher gegeneinander aufzuhetzen.