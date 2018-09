Im Südosten Chinas ist der Taifun Fitow mit heftigen Winden und Niederschlägen auf Land getroffen. In den Provinzen Zhejiang und Fujian mussten Medienberichten zufolge rund 750.000 Menschen ihre Häuser verlassen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Xinhua kamen mindestens zwei Menschen ums Leben.



In den drei Provinzen Zhejiang, Fujian und Jiangxi wurde der Luft-, Zug und Busverkehr stark eingeschränkt. In mehreren Regionen Zhejiangs brach die Stromversorgung zusammen. Meteorologen gehen davon aus, dass Fitow auf seinem Weg landeinwärts an Kraft verlieren wird.

Im Vorfeld des Taifuns hatte der chinesische Wetterdienst die höchste Sturmwarnung ausgegeben. In der Provinz Zhejiang wurden vorsorglich 574.000 Menschen in Sicherheit gebracht, in Fujian 177.000 weitere. Schiffe wurden aufgefordert, in die Häfen zurückzukehren. Hochgeschwindigkeitsbahnstrecken wurden unterbrochen, Flüge abgesagt.



Erst vor zwei Wochen war der Taifun Usagi über die Region hinweggezogen. 25 Menschen waren bei dem schweren Sturm ums Leben gekommen.